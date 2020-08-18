«Не инопланетяне загрязняют водоемы»: Алиханов потребовал решить вопрос с незаконными стоками

Верхнее озеро в Калининграде уже превратилось в лужу, в которую «что только не сбрасывают», заявил губернатор Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде до сих пор не решена проблема незаконных стоков в водоемы. Об этом в ходе заседания экологического совета заявил губернатор Антон Алиханов.

«Возьмем дорогое моему сердцу Верхнее озеро, где, действительно, происходит гибель птиц. Потому что озеро превратилось в лужу. Что туда только не скидывают. А дальше задаешь вопросы: а кто скидывает, кто же эти люди? Вот я читаю текст министра природных ресурсов про места впадения канала К1 и ручья Северного в Верхнее озеро. Ежегодно с приходом жаркой погоды усиливаются процессы… которые усугубляются попаданием неочищенных стоков и мусора из канала и ручья. Сточные воды собираются как с улично-дорожной сети, так и незаконно сбрасываются хозяйствующими субъектами и жителями города», - сказал Алиханов.

Глава региона рассказал, что в конце августа 2019 года был выявлен выпуск в канал К1 от многоквартирного жилого дома №5 по улице Тургенева.

«Установлено, что через этот выпуск осуществляется сброс ливневых сточных вод с примесью хозяйственно-бытовых. Все что делает на территории дома, все идет туда… Ливневка подключена не к ливневке, а просто врезана в канал, который течет в Верхнее озеро. ТСЖ привлечено к административной ответственности за самовольное пользование водным объектом и оштрафована на 200 тысяч. Это решение обжаловалось, но министерство победило. Они подключились к канализации? – спросил губернатор.

«Думаю, еще нет», - ответил министр природных ресурсов Олег Ступин.

«Мы должны понимать, что не инопланетяне загрязняют, эти водоемы, к сожалению, это мы с вами. Стоки должны подключить к ливневке, к канализации, но нет. И потом мы наблюдаем, как дохнет птица. Много можно сказать про Гагаринский ручей, Ялтинский пруд, в которых обнаруживаются хозяйственно-бытовые воды с частного сектора», - заявил Антон Алиханов.

Губернатор поручил привлечь прокуратуру, чтобы заставить всех хозяйствующих субъектов подключиться к канализации и решить вопрос с незаконными стоками.