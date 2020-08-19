Коронавирус в Калининграде, последние новости на 19 августа 2020: закрылся "коронавирусный" стационар на Барнаульской

В отделении на Барнаульской, отведенном под коронавирус, не заболел ни один сотрудник «красной зоны». Фото: Правительство Калининградской области

Накануне Центр специализированных видов медицинской помощи на улице Барнаульской в Калининграде, в котором был размещен стационар для больных коронавирусной инфекцией, вернулся к привычному регламенту работы. Ранее под пациентов с COVID-19 здесь было выделено 200 коек.

Как сообщила главный врач центра Татьяна Задоркина, в процессе лечения не было ни одного случая ухудшения состояния здоровья пациента. Кроме того, в отделении на Барнаульской, отведенном под коронавирус, не заболел ни один сотрудник «красной зоны».

Перед тем как войти в привычный режим, отделение, в котором лечились пациенты с CОVID-19, было закрыто.

- В течение четырех дней здесь проведены необходимые дезинфекционные работы, получено разрешение для начала функционирования всего центра в обычном режиме, - сообщили в минздраве Калининградской области.

В настоящее время Центр специализированных видов медицинской помощи продолжает заниматься лечением кожных и венерических заболеваний.

И еще одна новость, связанная с пандемией. Во вторник стукнуло 10 дней с тех пор, как в порту Калининград появилось судно "Карелия" на борту которого были зафиксированы случае ковида. Как сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, у моряков взяли анализы и в ближайшие дни ожидаются результаты.

- По нашей информации, у всех членов экипажа нормальное самочувствие, без симптомов ОРВИ, - отметили в оперштабе, добавив, что COVID-19 был подтвержден у двоих моряков.