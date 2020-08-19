Когда роженица с мужем застряли в дикой пробке, на помощь пришел экипаж ГИБДД

В большой семье Мурадянц – поплнение. 14 августа родилась девочка по имени Мия. На фото она в надежных папиных руках. Фото: Екатерина КРЕЙДЕР

В минувшую субботу в социальных сетях появилось анонимное видео с благодарностью в адрес сотрудников ГИБДД. Неизвестный выразил признательность служащему за то, что тот помог оперативно добраться до родильного дома его супруге.

"Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ГИБДД, - написал мужчина. - 14 августа у нас произошло замечательное событие. Все случилось совсем неожиданно и совсем далеко от родильного дома. На мою просьбу оперативно отреагировали сотрудники полиции и сопроводили до роддома".

Вчера в Региональном перинатальном центре Калининграда произошло радостное событие. Большая и дружная семья Мурадянц встречала пополнение. А молодые родители - Александр и Виктория – вспоминали день рождение первенца с улыбкой.

- Когда у моей жены внезапно начались схватки, я был на работе, - рассказал «Комсомолке» Александр Мурадянц. - Доехал до дома, это район мотеля «Балтика», забрал жену и по Окружной рванул к перинатальному центру. Это было в районе шести вечера, пятница, пробки. И тут вижу экипаж ГИБДД. Я попросил о помощи, чтобы помогли побыстрее добраться до роддома. И нам помогли!

Евгений Петренко. Фото: отдел ГИБДД по Калининграду.

Евгений Петренко, так зовут отзывчивого сотрудника ГИБДД, с мигалками сопроводил машину до перинатального центра буквально за пару минут. По словам новоиспеченного отца, на просьбу мужчины сотрудники откликнулись без капли сомнений.

- Я не считаю, что это ситуация является какой-то из ряда вон выходящей. Любой сотрудник ГИБДД поступил бы так же, - прокомментировал Евгений Петренко.

Спустя 40 минут после того, как Виктория оказалась в перинатальном центре, на свет появилась Мия…

- Я была в магазине, и все так резко началось, - смеется Виктория. - Хотя мы утром того же дня были на УЗИ, нам сказали: «Гуляйте еще недельку». Помню, что мы летели по дороге, вокруг фуры, машины… Если бы не Евгений Петренко, не знаю, что бы мы делали.

На выписке в перинатальном центре присутствовали не только родственники и друзья семьи, но и сотрудники УМВД ГИБДД. Они вручили Александру и Виктории детское автокресло, которое сделает нахождение ребенка в автомобиле комфортным и безопасным.

- Наши сотрудники бывают всегда первыми на различных происшествиях, на авариях, внештатных ситуациях, - поздравляя семью Мурадянц с рождением дочери, отметил начальник отделения ГИБДД УМВД по Калининградской области Алексей Веревкин. - Наш инспектор принял быстрое решение доставить роженицу в медицинское учреждение для оказания ей необходимой помощи. Это была работа нашего коллеги. Ведь при несении службы мы оказываем любую помощь все участникам дорожного движения, а значит – и жителям Калининградской области.