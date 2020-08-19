Шанхай в центре Калининграда: Лаваши на «точку» подвозят велосипедисты в пыльных коробках из-под бананов

Продавцы лепешек чувствуют себя спокойно и уверенно. Фото: Ядвига Латыпова

Калининград хорошеет. В городе появляются красивые улицы с пешеходными зонами, скамейками, цветами и деревьями, которые радуют местных жителей и восхищают туристов. Это, прежде всего, преобразившаяся недавно улица Баранова. Сейчас масштабные работы по благоустройству ведутся на улице Рокоссовского. По их завершению горожане, направляясь в сторону Центрального рынка, подойдут к «зебре» на улице Черняховского. И из европейского Калининграда попадут в… Шанхай с запахом шавермы из кафе на остановке «Улица Черняховского», припаркованными прямо на тротуаре разбитыми такси и торговым коробом с лавашами под огромным зонтом. Причем этот а-ля прилавок очень мешает движению пешеходов.

Бизнес на «точке» ведут опытная и верткая женщина. У нее на подхвате несколько продавщиц. Лаваши на точку им подвозят на велосипедах в пыльных коробках из-под бананов. Руками без перчаток, которыми только что брали деньги, торговки раскладывают хлебобулочные изделия по пакетам. Какая санитария! Какие меры по предупреждению коронавируса!

Словом, торгуют женщины лавашами в центре города с утра до позднего вечера и спокойно, уверенно себя чувствуют.

НЕ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

- А недавно они сюда же, рядом с лавашами, поставили еще один столик, разложили носки, трусы. И торгуют! Их наглость и безнаказанность переходит уже все границы! - негодует жительница улицы Рокоссовского Татьяна Петрова.

Надо сказать, что это – не единственное обращение в редакцию от возмущенных горожан.

– Как и многих жителей Калининграда меня глубоко возмущает эта незаконная торговля, - говорит Лидия Чудогодинская. - И я не понимаю, почему полиция и администрация города бездействуют, не прикроют эту "лавашную мафию"?

Наши читатели дело говорят. До реконструкции улицы Баранова у пешеходного перехода от торгового центра «Бомба» к ТЦ «Акрополь», помнится, тоже невозможно было пройти из-за лотков с трусами-носками и лавашами. И нашей газете на запросы по этому поводу долго отвечали в разных инстанциях, что по закону с этим ничего нельзя поделать. Однако, как оказалось, такой инструмент есть. И Шанхай с улицы Баранова исчез.

Вот в такой таре, нарушая все санитарные нормы, везут и везут лаваши к месту продажи. Фото: Ядвига Латыпова

ПОЛИЦИЯ: БЕЗ ПРОТОКОЛОВ

«Комсомолка» направила официальные запросы в администрацию Калининграда и УМВД по Калининградской области. Спросила, какие меры принимаются к продавцам лавашей и когда, наконец-то, незаконная деятельность на улице Черняховского прекратится.

- За 7 месяцев текущего года в Калининградской области сотрудниками полиции на правонарушителей было составлено 1527 протоколов по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Материалы переданы в суд для принятия решения, - ответили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Однако протоколов на торговок лавашами среди 1527 протоколов нет, поскольку на них они... не составляются. В полиции объясняют это так:

- В соответствии с действующим законодательством административное производство по статье 59 КоАП Калининградской области «Торговля в местах, не отведенных для организации розничных рынков» в отношении лиц, зарегистрированных как ИП (продавцы лавашами – индивидуальные предприниматели. – Ред.), относится к компетенции администрации Калининграда.

МЭРИЯ: БЕЗ ШТРАФОВ

В комитете муниципального контроля городской администрации приводят свои цифры. По информации чиновников, за последние полгода в ходе контрольных мероприятий по пресечению незаконной торговли на улице Черняховского, 30 в отношении продавщицы лавашами было составлено 18 протоколов об административных правонарушениях по пункту 1 статьи 59 КоАП Калининградской области. За торговлю в местах, не отведенных для организации розничных рынков без соответствующего разрешения органов местного самоуправления, граждан могут оштрафовать на сумму от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

- Однако даже эти штрафы до сих пор не оплачены, поскольку мировыми судами по этим протоколам не вынесено ни одного решения! – говорит главный специалист городского комитета муниципального контроля Наталья Кунгурова.

На вопрос газеты «Можно ли изъять столы и лаваши, которые являются предметами административного правонарушения?» в полиции и администрации отвечают, что на это нет законных оснований.

Подведем промежуточный итог. Поскольку нет ни штрафов, ни изъятий, торговцы лавашами чувствуют себя комфортно, а их незаконный бизнес процветает.

«Комсомолка» точку в этой истории не ставит…