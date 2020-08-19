Чем грозят Калининграду протесты в Белоруссии

Протесты в белорусских городах не утихают уже больше недели. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Белоруссии уже больше недели продолжаются протесты из-за результатов президентских выборов. Ситуация напряженная. Александр Лукашенко на уступки идти не желает, оппозиция собирает в городах многотысячные митинги. Мы решили поинтересоваться у политологов и экономистов, как нестабильность в соседнем государстве отразится на Калининградской области. Вопрос не праздный, учитывая, что железнодорожное и автомобильное сообщение нашего региона с «материковой» России проходит через Белоруссию.

Владимир АБРАМОВ, политолог:

- Кроме сочувствия к народу Белоруссии, который оказался в непростой ситуации, а у нас в Калининграде большая белорусская община и тысячи людей связаны родственными и дружественными отношениями, есть еще вопрос геополитики. Сухопутный маршрут транзита из Калининграда в остальную часть России и обратно проходит по территории иностранных государств. Кратчайшие направления - это Литва и Белоруссия. Поэтому надо четко понимать, что любое мощное общественное замутнение может как-то сказаться на нашем транзите, в первую очередь, конечно, грузовом. Грузовой транзит сложно чем-то заменить.

Мы знаем, что на ряде предприятий в Белоруссии происходят забастовки. Нельзя отрицать возможность забастовки на железной дороге. Если случится, нам это выйдет боком.

Есть запасной вариант железнодорожного транзита – через Латвию. Но мгновенно его не организуешь и к этому надо готовиться. Надо морально быть готовым, понимать объем грузопотока, схему перенаправления грузов. Банальные логистические задачи чисто теоретического плана! Я считаю, что в сейфе у каждого руководителя высокого уровня должен быть план действий даже на случай высадки инопланетян. То есть запасной вариант всегда должен быть! И дай Бог, чтобы он никогда не пригодился. Но наличие его позволяет сэкономить время и не выдумывать велосипед, а сразу действовать по пунктам.

Михаил БЕРЕНДЕЕВ, политолог:

- Я вспоминаю начало 1990-х, еще долукашенковские времена. Тогда в проходящий поезд «Янтарь», который шел из Калининграда в Москву, на территории Белоруссии традиционно летели кирпичи и палки. Они говорили о ненависти ко всему русскому. Это было страшно. К власти тогда пришли националисты и правительство Шушкевича было правительством националистов самых настоящих.

Когда наступил переломный момент и к власти пришел Лукашенко, вся эта националистическая и во многом нацистская идея, ушла. Сегодня мы видим опять ее ростки. Кто пытается создать координационный совет? Кто в него входит? Возьмем Светлану Алексиевич – писательницу, Нобелевского лауреата по литературе. Это же националистка высшей степени, для нее русский язык, на котором, она, кстати, писала свои книги, является ненавистным языком. Как можно сегодня вообще такое говорить Нобелевскому лауреату? И дальше там – огромное количество людей, которые никакого отношения не имеют к рынку, производству, банковской сфере, реальной экономике. И вновь высказываются националистические идеи.

И если сейчас ко власти в Белоруссии придут националисты, это похоронит вообще все на свете, отразится это, конечно, и на Калининградской области. Потому что наш регион тогда будет располагаться у двух очень негативно, недружелюбно настроенных государств.

Думаю, здравый смысл у белорусов есть. Кто выходил и выходит на улицы? Там много простых обманутых людей, которые верят, что завтра Лукашенко не будет, и они попадут в светлое европейское будущее. Но власть осуществлять будут не люди, а какие-то силы и самые страшные из них – это националистические.

Леонид СТЕПАНЮК, глава комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты, вице-президент компании «ДСВ Транспорт»:

- Ситуация в Белоруссии сейчас волнительная для перевозчиков, возможная нестабильность может привести к сбою отлаженной работы. В первую очередь, это могут быть простои на границе и нарушение сроков доставки грузов. Сейчас, к счастью, ничего подобного нет, все нормально в пунктах пропуска. Когда несколько лет назад в Белоруссии стали задерживать фуры с калининградской техникой, мы пустили транспорт через Латвию, чтобы доставить оборудование для КиВиНа, так что маршрут нам понятен.

С другой стороны, ситуация в Белоруссии вновь поднимает вопрос транспортной доступности Калининградской области, нормально функционирующей, по четкому графику, грузопассажирской паромной переправы. Надеюсь, это подтолкнет власти прислушаться к мнению экспертного сообщества по этому вопросу.