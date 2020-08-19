Ручей Чистый в Пионерском превратился в общественный туалет

Пожалуй, пришло время ручей Чистый переименовать. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

Социальные сети негодуют: на этот раз из-за поста о загрязнении ручья Чистый в Пионерском, расположенным рядом с городским пляжем. Судя по фотографии, которой проиллюстрирован пост, ручей Чистый уже далеко не чистый. Здесь трудно разглядеть воду, зато разнообразного мусора – от полиэтиленовых пакетов до покрышек с табуретками хоть отбавляй.

«Ручей Чистый, Пионерский. Через 100 метров после этого места впадает в море. Надо ли говорить, что это место признано среди местных жителей туалетом из-за отсутствия оборудованных туалетов на пляже. Грязь, вонь и свалка мусора», - сообщает анонимный автор поста.

«А ведь могло бы быть живописным местом со своей изюминкой. Эх, людишки!..», - отвечают в комментариях.

«Комсомолка» все это тоже не понравилось, и мы связались с администрацией Пионерского городского округа. После нашего звонка специалисты выехали к ручью, чтобы осмотреть территорию.

- Муниципальные службы проводят постоянный контроль для предотвращения сброса загрязненных вод и бытового мусора юридическими лицами и населением, - отчитались чиновники. - Силами сотрудников администрации и муниципальных организаций регулярно проводятся субботники по расчистке русла и прилегающей территории.

Очередной субботник обещают провести в сентябре, дата пока не назначена.

Мы не сомневаемся, что ручей сейчас почистят. Но надолго ли? И как быть с тем, что в ручей не только вываливают отходы, но и используют как общественный туалет. Причем зачастую делают это отдыхающие, приезжающие погреться на пляже Пионерского курорта.

«Я в этот ручей сходила пару раз в туалет,- с оттенком гордости признается одна из читательниц. - Туалетов катастрофически не хватает в городе и на побережье! Их наличие решило бы массу проблем».

Но так ли это на самом деле?

- Сейчас в пляжной зоне работают семь биотуалетов, расположенных со стороны переулка Комсомольского и улицы Портовой, и два стационарных туалета на Центральном спуске и на спуске у Соснового бора, - сообщили в администрации округа. - Большее количество туалетов пока установить не можем, так как недостаточно площадок, куда могут подъехать спецмашины для очистки емкостей.

Проблема в том, что до туалета нужно подняться пару десятков метров по склону, да еще и заплатить 15 рублей. Конечно, не всем это по карману, мы понимаем...