Как начнется новый учебный год в Калининграде: 7 наивных вопросов о 1 сентября

Первоклашкам повезло - праздничная линейка у них будет! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

1. Продолжится ли дистанционное обучение?

Хорошие новости! 1 сентября в Калининградской области дети отправятся в школу.

2. Почему 1 сентября торжественные линейки пройдут не для всех?

Это требование Роспотребнадзора. Массовые мероприятия пока остаются под большим запретом. Линейки пройдут только в 1-х, 9-х и 11-х классах. Продлятся они не более 30 минут. Для большей части учащихся в этот день пройдут классные часы на тему «75-летие Великой Победы».

3. Можно ли родителям присутствовать на линейках?

- Можно, - заверила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева. – Но с некоторыми условиями: папам и мамам разрешено находиться на расстоянии не ближе полутора метров от детей. И обязательно в медицинской маске!

При этом на линейках допускается не более двух взрослых на одного ребенка.

4. Как измениться учебный процесс из-за пандемии коронавируса?

- С целью минимизации контактов обучающихся школами разрабатываются специальные расписания уроков и перемен, графики посещения столовой, - рассказали в мэрии Калининграда. – За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия).

Кроме этого, образовательные учреждения обеспечены дезинфицирующими средствами для соответствующей обработки помещений и соблюдения личной и общественной гигиены, средствами индивидуальной защиты, обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами.

Среди мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции и обязательных для исполнения учреждениями при организации образовательного процесса, - проведение при входе в здание ежедневных «утренних фильтров» с термометрией, усиление дезинфекционного режима, соблюдение личной и общественной гигиены.

- До 1 сентября школы обязаны оповестить родителей и детей о том, как будет организован учебный процесс, как будут рассаживать детей, в каком кабинете они будут заниматься, в какое время смогут посещать столовую. Информация должна быть размещена на сайте образовательного учреждения до 30 августа! – особенно подчеркнула на недавнем совещании с руководителями школ Калининградской области Светлана Трусенева.

5. Поможет ли государство, как раньше, многодетным семьям собрать детей в школу?

Как разъяснили в министерстве социальной политики Калининградской области, социальная помощь к школе положена семьям, имеющих трех и более рожденных, усыновленных, принятых под опеку (попечительство), приемных детей в возрасте до 18 лет, а также рожденных, усыновленных, принятых под опеку (попечительство) и приемных детей супруга(и).

- До 2020 года помощь к школе выплачивалась один раз в год в размере 1 500 рублей на каждого ребенка-школьника для семей с тремя, четырьмя и пятью несовершеннолетними детьми из расчета и 3 000 рублей на каждого ребенка-школьника для семей с шестью и более несовершеннолетними детьми. С февраля 2020 года были внесены изменения и теперь помощь к школе выплачивается ежемесячно в течении года.

- дополнительные 125 рублей ежемесячно на каждого ребенка-школьника - для семей, имеющих трех, четырех, пятерых детей (125*12=1 500 рублей);

- дополнительные 250 (двести пятьдесят) рублей ежемесячно на каждого ребенка-школьника - для семей, имеющих шесть и более детей (250*12=3 000 рублей).

ВАЖНО! Доплата автоматически назначается тем многодетным семьям, которые получают региональное ежемесячное детское пособие - подавать специальное заявление для этого не нужно!ВАЖНО! Доплата автоматически назначается тем многодетным семьям, которые получают региональное ежемесячное детское пособие - подавать специальное заявление для этого не нужно!

6. Должны ли будет дети во время уроков соблюдать масочный режим?

- Никто от школьников этого требовать не будет! По крайней мере, так «Комсомолку» заверили и в региональном министерстве образования, и руководители самих учебных заведений.

7. Учащихся каких классов обеспечат горячим и бесплатным питанием?

Как рассказали в министерстве образования, решение о бесплатном питании в регионе ребят 1-4 классов принято Президентом РФ Владимиром Путиным.

- С 1 сентября будет организовано горячее питание для 50,5 тысячи учащихся 1-4 классов всех школ региона. Сейчас завершаются подготовительные работы, отрабатывается с поставщиками двухнедельное меню, которое должно пройти согласование с Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области. В каждой школе разработан регламент питания учеников в первой и второй сменах и размещен на сайте учреждения до 30 августа, - рассказали в региональном правительстве.

Кроме того, бесплатным горячим питанием за счет регионального бюджета обеспечат детей 5-11 классов из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Таких ребят в регионе более 15 тысяч. Также бесплатное питание будет организовано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Их в Калининградской области насчитывается более 5 тысяч.