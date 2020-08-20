Камбала под ногами, свинья на горизонте: какую живность можно встретить в Балтийском море

Иногда на Балтику заплывают экзотические гости - такие, как рыба-меч. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В Калининградской области столько туристов, сколько не было, наверное, никогда. В условиях карантинных ограничений отдыхать за границей не получается, вот многие и едут к нашему морю. Причем турист пошел любознательный – не только кукурузу с мороженым ест. Он хочет знать, что и кто в нашей Балтике живет. И ведь доходит до смешного – в сувенирных лавках Зеленоградска продают засушенных морских коньков. Приезжие их покупают и фотографируют на фоне балтийского прибоя. Хотя знать должны – теплолюбивые морские коньки у нас не водятся. Зато живут чайки, лебеди, бакланы, множество рыб и млекопитающих.

Попытаемся разобраться, кого действительно можно встретить в Балтийском море. А поможет нам руководитель группы систематики фауны института АтлантНИРО, кандидат биологических наук Ефим Кукуев.

КАМБАЛА

Пожалуй, самая популярная рыба нашего моря - это камбала. Недаром эта забавная рыбешка красуется на гербе Кранца-Зеленоградска.

Парадокс, но по-научному называется она камбала речная. Рыба выдерживает низкую соленость и обычно не достигает больше 35 см в диаметре. Летом, когда вода у берегов достаточно прогревается, эта камбала подходит на мелководье.

На нее можно даже наступить, заходя в воду. В этом случае рыба ловко вывернется из-под ноги и моментально уплывет, а затем зароется в песок. Шипов и ядовитых иголок у нее нет, поэтому максимум, что вы получите – испуг от неожиданности.

Есть у нас еще и морская камбала. Но плавает она в открытом море. У берегов встречается редко. Внешне от речной отличается лишь наличием подкожных бугорков. Не специалист разницы не заметит.

Наконец, еще один вид – тюрбо или калкан. Эта ценная крупная рыба достигает метра в диаметре, но подходит к берегам лишь в мае для нереста. Потом уходит на глубины в открытое море.

Камбала - самая популярная рыба. Фото: Википедия

ПЕСЧАНКИ

Небольшие (15-25 см) угревидные рыбки, которые выделены в отдельное семейство песчанковых. Плавают они стаями у берега, в случае опасности могут зарываться в песок.

Еще, если неспешно идти по мелководью, можно увидеть стайки мальков шпрота и салаки - сельдеобразных рыб. Они смело подходят к самому берегу.

В Балтике салака, балтийская сельдь, шпрот (балтийская килька) и треска – это промысловые виды рыб и встретить их можно, скорее, в магазине или на рынке, чем у берега.

КРЕВЕТКИ

Не тигровые, зато наши! Их два вида и оба не отличаются крупными размерами.

Балтийские креветочки обычно максимум 5 сантиметров в длину. Никакой опасности для человека они, само собой, не представляют. Поэтому дети любят гоняться за ними, когда те прячутся в камнях. Именно подводные камни – признак того, что можно встретить креветку. Так как на голом песке они отдыхать не любят.

В этом году, по рассказам очевидцев, креветок особенно много наблюдается в Балтийске и его окрестностях. Говорят, в камнях их ловят сачками. Удачливый охотник может добыть ведро такой живности. Креветок варят с солью и едят.

Только уж больно это муторное дело – слишком мелкокалиберна добыча.

Балтийская креветка - очень маленькая, но очень вкусная. Фото: Википедия

МЕДУЗЫ

Медуз-аурелий в конце лета у берега множество. На мелководье они плавают единично, чуть дальше – плотными слоями-группами.

На людей аурелии не оказывают никакого влияния. Они не жалят, не обжигают, не ядовиты. Ни в какое сравнение не идут с опасными черноморскими или океаническими медузами.

У наших стрекательные клетки тоже есть, но они слишком слабые. В Балтике медузы питаются мелкими животными вроде планктонных рачков.

Аурелиями можно любоваться – они достаточно красивы, хотя больше 20 сантиметров не попадаются. Одно но – из воды медуз лучше не доставать, ведь в руках они теряют форму, могут порваться и гибнут. Жалко же!

МОРСКАЯ СВИНЬЯ

Один из самых популярных вопросов туристов, отдыхающих у нас: «У вас водятся дельфины?». Они-то привыкли видеть их на Черном море. Нет, таких, как в Анапе, у нас не встретить. Зато в Балтике обитают морские свиньи. Внешне они схожи с дельфинами.

Питается такая свинья в основном придонными видами рыб, полностью из воды никогда не выпрыгивает.

По всему миру насчитывается около 700 тысяч особей. Это довольно многочисленный вид, но балтийский подвид находится под угрозой исчезновения.

Шанс увидеть морскую свинью с берега где-нибудь в Янтарном или Куликово – крайне невелик.

У нас нет дельфинов, зато есть морские свиньи. Фото: Архив автора

ТЮЛЕНИ

В Балтике можно встретить тюленей двух видов. Это серый тюлень и балтийская нерпа. Первый достигает в длину более двух метров, морда у него вытянута.

Нерпа же встречается реже. Она более мелкая, у нее мордочка более короткая, есть пятна на теле.

Купаясь на курорте, вы вряд ли увидите проплывающего мимо тюленя. Увы, порой мертвых животных выносит на берег.

Серый тюлень - привычный обитатель Балтики. Фото: Калининградский зоопарк

МОХНОРУКИЙ КРАБ

Довольно известен на Балтике и китайский мохнорукий краб. Это животное, которое попало в Балтийское море с Дальнего Востока в балластных водах еще в 1920-е годы. Сейчас – обычное явление для местных широт. Однако такой краб сидит на глубине и у берега его встретишь нечасто.

Мохнорукий краб - пришелец из Китая. Фото: Википедия

КСТАТИ

Ловим рыбу с берега

С берега в Балтийском море можно все лето ловить камбалу. Клюет на креветку из магазина. Ловится в основном поздно вечером.

По весне можно поймать саргана. Это удивительная раба с клювом, а кости у нее зеленого цвета! Характерен сарган для Атлантики.

Интересно, что с берега можно ловить (но только в определенное время года) и рыб из семейства лососевых. Это семга и кумжа. Мясо и икра у них красного цвета.

Можно встретить в Балтике (как и в заливах) и чисто пресноводных рыб таких как окунь речной, лещ, голавль, плотва и судак.

НУ И НУ!

Кит приплыл из Северного моря

Есть и животные, которые встречаются на Балтике крайне редко, что называется, эксклюзивно. Пару раз на берег выбрасывало двухметровую меч-рыбу.Она обитает в тропических и субтропических морях. В Балтике она, само собой не водится и лишь заплывает в гости. Увы, выжить в нашей слабосоленой и прохладной воде она не способна.

Еще более редко к нам заплывают киты – они приплывают из Северного моря. Несколько лет назад останки кита выбросило на Балтийской косе.

А вообще, чем дальше от проливов с Северным морем, тем беднее фауна. До Польши доходит рыба-солнце и рыба-луна. Зафиксировано два случая поимки 10-килограмовых особей. У берегов Швеции как-то поймали причудливую рыбу под названием сельдяной король. Там же можно встретить и акулу катрана, и морскую звезду, и ската.

БЫЛО ДЕЛО

Осетров ловили по 50-х годов

Когда-то балтийский осетр был для этих мест обычной рыбой. Вы же помните, что на гербе Пиллау (ныне балтийск) изображен как раз осетр? В длину они запросто были до 5 метров и весили до 400 кг. А потом вымерли.

Такого осетра до войны выловили в Немане. Фото: Архив автора

Последняя описанная поимка осетра случилась на Куршском заливе в 1956 году. По некоторым данным осетры попадались еще в 1970-х годах во время ловли трески. Но документальных подтверждений этому нет.

Кстати, сейчас странами Евросоюза ведется работа по заселению в Балтийское море осетра американского, который, как считается, генетически схож с балтийским осетром.

И что вы думаете? Их в Балтике уже ловят и продают – этих красивых рыб длиной до метра. А делать этого нельзя! Потому что по рыбьим меркам это малек. Осетр вступает в половую зрелость лишь в 17 лет.

А ГДЕ УГОРЬ?

Знаменитый угорь (по-научному он называется речной) в Балтийском море тоже водится, но стало его очень и очень мало. Это связано, как считает ученые, с ослаблением Гольфстрима.

Ареал обитания речного угря связан с пресными водами Европы. А на нерест он ходит в Саргассово море.

Угорь путешествует от наших берегов до Сарассова моря! Фото: Википедия

Мало кто знает, но угорь водится даже в Тихом озере в Светлогорске. Правда, случаи его поимки там редки.

А вообще речных угрей больше 20 видов, которые встречаются от Атлантики до Тихого океана. Даже у берегов Австралии есть свой вид!

Но тот угорь, что продается в Калининграде в магазинах и на рынке – с большей степенью вероятности привезен к нам из Китая. Там его искусственно разводят на рисовых полях и успешно продают по всему миру.