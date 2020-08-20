Фестиваль «Короче-2020»: мест на стадионе больше нет, все идем в интернет!

Увы, в этом году не будет ни красной дорожки, ни любимых артистов. Зато, посмотрите, сколько премьер и новых имен! Фото: Александр КАТЕРУША

Фестиваль короткометражного кино «Короче» (16+) – в этом году он восьмой по счету – впервые пройдет в необычном формате. Не будет красной дорожки у кинотеатра «Заря», машин со звездами и полюбившихся открытых ночных показов в Центральном парке. Вместо этого фильмы будут показывать в онлайн-формате на КиноПоиск HD.

А часть мероприятий все же организуют вживую на стадионе «Калининград», но со строгим ограничением количества зрителей и социальной дистанцией. Именно эта часть волновала и интересовала горожан. Вопрос был один – как попасть на стадион 21, 22 и 23 августа, чтобы посмотреть фильмы. Для этого нужно было зарегистрироваться на официальном сайте korochekino.ru и получить уникальный штрих-код. После его предъявления вас бесплатно бы пустили на арену, где два года назад провели игры чемпионата мира по футболу.

Однако, в день объявления начала этой самой регистрации случился ажиотаж. И за короткий промежуток времени все места на стадионе были забронированы. Об этом «Комсомолке» рассказал программный директор фестиваля Артем Рыжков.

- Мест уже нет, - грустно сказал он. - Все желающие очень быстро зарегистрировались и тем самым быстро исчерпали лимит, который был установлен региональным Роспотребнадзором.

Артем Рыжков отметил, что теперь заявки будут тщательным образом проверять и возможно найдут ошибочные анкеты, тем самым высвободятся места. Наконец, есть шанс, что далеко не все заявившиеся придут на мероприятие (так часто бывает) и тогда, опять же, появятся места. Но это не точно. Так что желающие могут попытать счастье на входе на стадион в дни показов.

Впрочем, организаторы призывают не расстраиваться. Запланирована прямая трансляция церемонии открытия и закрытия фестиваля на канале культура.рф.

Там мы и увидим огромный экран, который прежде ставили в Летнем театре Центрального парка. Рассадка зрителей на стадионе будет осуществляться в двух вариантах: на мягких пуфах на газоне перед экраном и на креслах одной из трибун стадиона.

ЧТО ПОКАЖУТ?

Как рассказали организаторы, в этом году сохранена и основная конкурсная программа, и дополнительные секции: все фильмы можно будет посмотреть в подписке интернет-кинотеатра КиноПоиск HD с 17 по 23 августа.

На участие в фестивале подали более 1200 заявок со всей России и из 40 стран мира. В основной конкурсной программе 32 короткометражные картины, почти все – премьеры, которые зритель сможет увидеть первым на фестивале.

Жюри предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и обладателя специального приза.

Помимо основной кинопрограммы, с 21 по 23 августа пройдут live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками фестиваля и совместные онлайн-просмотры с членами жюри.

Вручение наград и закрытие также пройдет на стадионе, смотреть его смогут не только калининградцы, но и все желающие в прямом эфире в соцсетях.

Подробное расписание фестиваля ищите на сайте korochekino.ru

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ «КОРОЧЕ-2020» (16+)

На стадионе:

21 августа (пятница), 21:00 - церемония открытия фестиваля, кинопоказ фильмов-победителей «Короче-2019».

22 августа (суббота), 21:00 - кинопоказ «Короче.Звезды».

23 августа (воскресенье), 21:00 - церемония закрытия и награждения победителей «Короче-2020», показ фильмов-победителей «Короче-2020».

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:

1. Кое-что задаром – реж. Алексеи Талызин - премьера

2. Легкии способ бросить курить – реж. Анна Колчина, Алексеи Кузмин-Тарасов - премьера

3. А где Матвеи ? – реж. Олег Афонин - премьера

4. Минуточку – реж. ЖЕШЕ - премьера

5. Хочу домои – реж. Татьяна Лялина - премьера

6. Затоваренная бочкотара – реж. Алексеи Селиванов - премьера

7. Нуартье – реж. Евгения Щербакова - премьера

8. Аталанта – реж. Александр Гаврилов - премьера

9. Escape – реж. Александр Гаврилов - премьера

10. Младшии брат – реж. Илья Силаев - премьера

11. О рыбаке и рыбке – реж. Александр Мыскин - премьера

12. Годовщина – реж. Эдина Умерова - премьера

13. Восстание! – реж. Бен Хэнсфорд - премьера

14. Саша ищет таланты – реж. Павел Сидоров - премьера

15. «меЖДУНами» - реж. Василии Быстров – премьера

16. Взрослыи – реж. Анастасия Дробик - премьера

17. Кощеи – реж. Роман Михаи лов - премьера

18. Расскажи мне про завтра – реж. Игорь Зуи ков - премьера

19. Блэкаут – реж. Кирилл Кемниц

20. Свидание – реж. Анастасия Рагозина - премьера

21. Поток – реж. Анна Дианова - премьера

22. ПЦ – реж. Максим Ткаченко - премьера

23. Свидание вслепую – реж. Егор Харламов - премьера

24. Прости мама – реж. Улахинов Алексеи - премьера

25.Грэи с – реж. Вартан Акопян - россии ская премьера

26. Маи кл – реж. Илья Краснокутскии , Илья Лустин, Бирман Испулаев

27. Токсичная – реж. Валерии Бакланов - премьера

28. Мясная лавка – реж. Анна Веселова, Петр Фадеев

29. Теория струн – реж. Ольга Черниенко

30. В любви что-то есть – реж. Ваня Семененко - премьера

31. Спасибо, коучер! – реж. Никита Тарасов

32. Бесит – реж. Михаил Серебренников - премьера

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:

Короче. Звезды:

1. Космонавт Петров, фильм Родиона Доброхотова, 2019

2. Летчик, фильм Анастасии Рагозиной, 2019

3. Last quest, фильм Петра Федорова, 2019

Короче. Лав:

4. Кома, фильм Даниила Колотова, 2020

5. Лидочка, фильм Леонида Паранина, 2020. Премьера!

6. На пределе чувств, фильм Людмилы Комраковой, 2020

7. На трубах, фильм Кристины Сидоровой, 2019

8. Поцелуй в курилке, фильм Малика Байжанова, 2019. Премьера!

9. Теория вероятности случайных событий, фильм Александра Сарана, 2020. Премьера!

10. Это могло случиться рядом с вами, фильм Александра Куркова, 2020

11. GESTALT, фильм Максима Шилова, 2020. Премьера!

Короче. Анимация:

12. Дом №15, фильм Юлия Макарова, 2020. Премьера!

13 Керат. Конная мельница, фильм Дарьи Мельниковой, 2020

14. Себялюбивый великан, фильм Дарьи Коваловой, 2020

Короче. Деньги:

15. Грязные окошки, фильм Евгения Добророднова, 2020. Премьера!

16. Ложный вызов, фильм Елизаветы Пичугиной, 2020

17. Мой Ламборгини ярко-желтого цвета, фильм Елены Елагиной, 2020

18. Спасибо, фильм Марии Шульгиной, 2020. Премьера!

19. Чиновник, фильм Петра Амелина, 2020

Короче. Изоляция:

20. Галчонок, фильм Евгения Олихвера, 2020. Премьера!

21. Замершие, фильм Тараса Куценко, 2020. Премьера!

22. Круг смерти, фильм Величкина РВ, 2020. Премьера!

23. Они приходят ночью, фильм Влада Шенг, 2020

24. Родные люди, фильм Анастасии Рагозиной, 2020. Премьера!

25. С днем рождения, фильм Бориса Добровольского, 2020. Премьера!

26. Человек, который выжил, фильм Кая Строганова, 2020. Премьера!

27. It’s a match!, фильм Александра Кошелева, 2020. Премьера!

Короче. Арт:

28. Буревестники сжирают Марс, фильм Валерия Рубана, 2020. Премьера!

29. Когда это случится, фильм Ольги Амоль, 2020. Премьера!

30. Мягкий переплет, фильм Анны Петрик, 2020

31. Посылка, фильм Андраника Мамяна, 2019. Премьера!

32. Собака Павлова, фильм Яны Есипович, 2020. Премьера!

33. Феникс, фильм Элины Абкаровой, 2020. Премьера!

Короче. Чистая Энергия:

34. Тетя Люся, выходи!, фильм Алексея Дыховичного, 2019

35. Covid-19, фильм Бориса Богданова, 2020

Короче. Темная Материя:

36. Зажигалка, фильм Виктора Абрамяна, 2020

37. Зашквар, фильм Александра Долинского, 2019

38. Право выбора, фильм Александра Медведева, 2020. Премьера!

39. СНГ, фильм Ивана Забажанова, 2019

40. Снегурочка, фильм Асаада Аббуд, 2019

41. Страна может спать спокойно, фильм Кирилла Султанова, 2020. Премьера!

42. Через поле, фильм Кристины Сидоровой, 2020

Короче. Семья:

43. Может, фильм Юрия Шутько, 2020. Премьера!

44. После школы, фильм Александра Кибанова, 2020. Премьера!

45. Прочерк, фильм Павла Меняйло, 2020

46. Сын, фильм Павла Меняйло, 2019

Короче. Поколение:

47. Альтернатива, фильм Татьяны Тюриной, 2020. Премьера!

48. Беспокойная Настя, фильм Софьи Мелединой, 2019

49. Кристина бежит, фильм Асии Шариповой, 2020. Премьера!

Короче. Онлайн:

50. Брокколи, фильм Евгения Антипова, 2020

51. Выживший 2, фильм Александра Белова, 2020. Премьера!

52. Как убить человека онлайн, фильм Валерии Семенчуковой, Ксении Пчелинцевой, 2020. Премьера!

53. Крыша , фильм Александра Разбаш, 2020

54. Онлайн-смута, фильм Виктора Салимьянова, 2020. Премьера!

55. Lifeless, фильм Алексея Федосова, Эльвиры Синельник, 2020. Премьера!