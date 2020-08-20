Архитектор Олег Васютин: Дом Советов могут взять под охрану ЮНЕСКО

Дом Советов начали строить в 1970-е годы, но воз и ныне там. Фото: Иван МАРКОВ

Дом Советов в Калининграде настолько поизносился в своем недостроенном состоянии, что его придется демонтировать, во всяком случае, частично. Об этом сказал губернатор Антон Алиханов. В частности, он отметил, что инвестор, который застраивает территорию вокруг Дома Советов, реконструирует и само здание. Только вот вопрос – как?

- Те части, которые нужно разобрать - разберет, а затем возведет заново, - сказал губернатор.

Как это можно сделать, и можно ли вообще, не совсем понятно. Разобраться помог калининградский архитектор Олег Васютин.

- Разборка отдельных частей, замена на другие части, декомпановка, перепланировка, настраивание этажа или, наоборот, демонтаж бетонных панелей с заменой их на другие панели или стекло – это все возможно, - говорит Олег. - Есть направление брутализм. Есть понимание того, что фактура бетона является художественной ценностью. И это направление в мире было очень развито. При этом одним из направлений брутализма является метаболизм. Это явление японское, тут вспоминаются знаменитые архитекторы Киёнори Кикутакэ и Кендзо Танге. Эти серьезные ребята заявили всему миру, что здания могут быть со временем подвержены трансформации в зависимости от своего контекста и места. К ним можно что-то добавлять, что-то убирать, перемещать, сдвигать. Мы же не имеем, допустим, здание в стиле классицизма, у которого ни одну колонну не убрать, ничего не добавить. Перед нами – совершенно другой тип архитектуры, с которым можно работать, можно видоизменять, и ничего страшного в этом нет. Может быть это даже хорошо.

Фундаментальная основа брутализма и дальнейшие ходы его разветвления на метаболизм и тому подобное, сейчас привлекает все больше и больше внимания ЮНЕСКО и международной общественности. Понемногу на эти здания все чаще обращают внимание.

Очень много примеров по Европе, где здания брутализма ставят под охрану как памятники архитектуры. То есть со временем эти здания начинают обладать какой-то ценностью: философской (о которой раньше никто и никогда не говорит), фактурной, ценностью художественной мысли архитекторов. Важно понимать, что это не просто здание. Это целый процесс, связанный с профессиональной и социальной культурой. Дом Советов обладает и исторической ценностью. Этот объект демонстрирует процессы, которые были в советское время.

Башня "Накагин" в Токио. Самая знаменитая постройка в стиле метаболизма. Фото: Википедия

- Не исключаете, что Дом Советов в будущем возьмут под охрану?

- Да, такую судьбу не исключаю. Но здания под охрану ставятся законченные, которые введены в эксплуатацию и долгое время эксплуатировались.

- Дом Советов – мощный недострой, который стоит в открытом виде десятилетиями. Его продувают ветра, проливают дожди, морозит зимой. Это не могло не отразиться на прочности конструкций.

- Никакого сомнения. Со временем все ухудшается: металл, стыки, понемногу разрушается бетон. Вопрос – какая степень разрушения и каков запас прочности.

- Что вам известно об экспертизах здания, которые проводились в этом году?

- По моим сведениям, проведено две экспертизы. Одна говорит, что все в порядке, другая говорит том, что не все в порядке. Ссылаться ни на ту, ни на другую не могу, потому что их не видел и не читал.

Но у экспертиз есть заказчики. Заказчик может поставить какое-то условие. Допустим, сделать экспертизу такого характера, чтобы удовлетворяло заказчика. Возможно, заказчики разные с разными намерениями. Экспертизы делались в разное время.

С Домом Советов надо работать: осторожно и профессионально. Лучший метод работы – проведение международного конкурса с участием знаменитых архитекторов, способных совместить разные культуры, стили и направления. И такое же авторитетное жюри должно быть. А перед этим необходим цикл дискуссий по выработке технического задания.

Архитектор Олег Васютин. Фото: Facebook

- А работа с общественным мнением?

- Конечно. Но общественное мнение – вещь очень такая… Когда речь идет о профессиональной культуре, общественное мнение должно быть несколько вторично. Когда консилиум врачей решает по своему, а общественное мнение не согласно с операцией, это как-то не очень хорошо. Бытует, например, общественное мнение, что брутализм некрасив.

- Если мы сто человек напротив Дома Советов остановим и спросим, что с этим делать, большинство скажут: «Снести». В Калининграде это было и есть популярным мнением.

- Я тоже так думаю. Такое мнение остается. У общественного мнения нет профессиональной подготовки. То же самое, как с «Черным квадратом» Малевича – 80 процентов народа говорит, что это ерунда.

- Причем обсуждают это уже больше 100 лет.

- Да, да. Поэтому нельзя и губительно ориентироваться на общественное мнение и делать его точкой отсчета для принятия профессиональных решений.

- Вы однозначно против сноса Дома Советов?

- Да, я против. Это образец стилевой архитектуры.

- Дом Советов стал символом, неким брендом. Его изображения наносят на сумки и футболки, люди делают татуировки с Домом Советов. Он находит отражение в современной культуре.

- Это явление проникновения в бытовую культуру и субкультуру Калининграда будет все больше нарастать. Наконец, немцы, построив замок, демонстрировали свою административную и финансовую мощь. Такой же уровень концентрации денег, технологий и профессионализма был в советский период. Это демонстрация того, чего вообще Советский Союз мог достичь. Если мы уберем Дом Советов, в Калининграде от советского периода остаются только хрущевки, которые не несут никакой ценности. Хрущевки есть в каждом городе.

- Значит, сейчас мы должны показать такую же концентрацию сил и денег, взявшись за Дом Советов?

- Объект-то у нас уже есть. Нужно к нему профессионально отнестись и закрепить заложенные в этом здании идеи.

- Как его правильно приспособить под современное использование, чтобы он жил?

- Делать там гостиницу или офисы – это очень простенько и это не коррелируется со знаковым местом и объектом. Возможно, поселить там какие-то структуры, направленные на какие-то инновационные разработки.

Но на самом деле это здание изначально было запроектировано и построено под административные функции. Как ни крути, но высота потолков и нарезка помещений – это все кабинеты, кабинеты, кабинеты со столами и стульями для чиновников.

На Королевской горе всегда располагалась власть. Если в Дом Советов, как планировалось, переедет региональная власть, это будет продолжением традиции, преемственностью. Это очень хороший шаг.

СПРАВКА «КП»

Метаболизм (фр. métabolisme от греч. μεταβολ — «превращение, изменение») – течение в архитектуре и градостроительстве середины XX в., представлявшее альтернативу господствовавшей в то время в архитектуре идеологии функционализма. Зародилось в Японии в конце 50-х годов XX века. В основу теории метаболизма лег принцип индивидуального развития живого организма и коэволюции.