Как работают кинотеатры Калининграда после снятия коронавирусных ограничений

Смотреть кино нужно в маске, только далеко не все это соблюдают. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во вторник, 18 августа, оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции зажег зеленый свет перед калининградскими кинотеатрами - им разрешили открыть свои двери. Впрочем, о полных залах речь пока не идет - заполняемость не должна превышать 30 процентов. Кроме того, и работники кинозалов, и зрители обязаны соблюдать строгие санитарные требования.

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ЧЕРЕЗ ДВА КРЕСЛА

Сразу скажем, что на дефицит зрителей в кинотеатрах не жалуются.

- Мы ожидали, что ситуация будет намного хуже, но люди, видимо, соскучились по кино. В день открытия мы написали пост, что ждем посетителей, и в этот день к нам пришло около ста человек. Сейчас посещаемость такая же, как была в начале марта. Единственное, что мест стало меньше из-за посадки, - рассказывает управляющая кинотеатром в "Эпицентре" Екатерина Маминченко.

По рекомендациям Роспотребнадзора, заполнять кинотеатры следует через два места. Получается, что одному посетителю выделяется сразу три места.

- На данный момент у нас открыто около 30% посадочных мест, - грустно продолжает Екатерина. - Но мы очень надеемся, что к сентябрю их количество будет увеличено. Ну а пока так, радуемся тому, что есть.

Впрочем, есть исключение. Если посмотреть фильм придет большая компания людей, то руководство в индивидуальном порядке сможет продать билеты на места рядом друг с другом.

Что касается покупки билетов на киносеансы, то здесь никаких изменений не произошло. Открыта как онлайн, так и оффлайн продажа. Тем не менее, покупка билетов через интернет, разумеется, остается предпочтительней, чтобы не иметь лишних физических контактов с другими людьми.

В МАСКЕ ТОЛЬКО БАРМЕН

А как соблюдается в кинотеатрах масочный режим?

- На входе в торгово-развлекательный центр зрителей проверяет охрана, чтобы все были в масках, билет тоже можно приобрести только в маске и в зал можно зайти тоже только в маске. Возле каждого зала стоит санитайзер и перчатки, - заверила меня администратор одного из кинотеатров.

Что же, проверим.

Иду в первый на очереди кинотеатр. Захожу без маски. Обещанных охранников на своем пути не встречаю. Поднимаюсь на эскалаторе к кинотеатру. Да и тут меня никто не останавливает с просьбами моментально надеть средство защиты. Подхожу поговорить с сотрудниками бара и кассы, но и здесь не слышу никаких замечаний. К слову, сами работники прилежно находятся в масках.

В другом популярном кинотеатре ситуация немного отличается. На входе в торговый центр стоят охранники, которые бегают и, как в игре, отлавливают посетителей без средств индивидуальной защиты. Правда дальше картина меняется. Поднимаюсь в кинотеатр, на входе меня никто не встречает, маску надеть не просит. Подхожу купить билет. Интересуюсь:

- Как строго у вас тут с масками?

Дружелюбный бармен отвечает:

- Вообще нужно носить, конечно, но по факту ...

Но по факту, из всех присутствующих вокруг в маске был только он.

Зато после сеанса кинозал в обязательном порядке подвергается санитарной обработке.

- После окончания фильма у нас есть тридцатиминутный перерыв, - говорит администратор. - Проветриваем зал и обрабатываем все поверхности: ручки, выключатели, подлокотники, и другие поверхности.

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