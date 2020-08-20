«Расследование может затянуться на три месяца»: почему на стройке погиб 16-летний житель Черняховска

С парнем не было оформлено трудовых отношений. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Калининградской области накануне почтил личным присутствием похороны 16-летнего жителя Черняховска (Антон Алиханов как раз был там с рабочей поездкой) – парень погиб на стройке в Калининграде.

Как известно, трагедия произошла на улице Артиллерийской, где возводится местный филиал Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища. Юноша упал с высоты 6 метров, получив тяжелейшие травмы. Несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, черняховец скончался. Следственный отдел по Ленинградскому району регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека». По закону, виновным грозит лишение на срок до 5 лет. Следствие убеждено, что ответственным за обеспечение требований охраны труда и техники безопасности не был проведен должный инструктаж с несовершеннолетним работником по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

Кстати, с учетом нежного возраста погибшего, поначалу было вообще не понятно, как он мог оказаться на стройплощадке. Ясность внес губернатор, сообщивший, что парень и еще, как минимум, двое его товарищей нашли эту работу в интернете, на сайте объявлений.

- Сейчас выясняем, кому они звонили, как нанимались, - сообщил губернатор. - Понятно, что не было оформлено трудовых отношений, но, тем не менее, люди, которые приглашали на эту стройку, как-то договаривались, может быть, подписывали какие-то документы и должны понести наказание.

В областном Следственном управлении СКР заявили, что каких-то конкретных результатов ведущегося расследования можно ожидать не ранее чем через три месяца. Открытие учебного заведения, кстати, запланировано на 1 сентября этого года.