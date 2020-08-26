Правда ли, что коронавирус в Калининград везут туристы из «большой» России?

Все еще не верите в пандемию? Тогда COVID идет к вам! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Калининградская область вышла на третий этап снятия ограничения из-за пандемии коронавируса. Казалось бы, такая обнадеживающая новость! Думаешь, еще чуть-чуть, и разрешат работать на полную мощь караоке-клубам, как раньше - проводить массовые мероприятия. Но этот радостный порыв заземляется ежедневными данными о все новых и новых инфицированных COVID-19. Только-только наш регион вышел на обнадеживающий показатель 10-12 случаев в сутки, как последовал резкий взлет – в минувшее воскресенье число заболевших достигло 30! А последние дни оно не опускается ниже двух десятков ежесуточно. Невольно возникает вопрос: не получится ли так, что регион может снова скатиться на второй уровень уже до тошноты надоевших всем его жителям ограничений?

- В области обеспечен уровень ежедневного тестирования более 120 человек на 100 тысяч населения, - проинформировали корреспондента «Комсомолки» в правительстве Калининградской области. - Несмотря на то, что коэффициент распространенности инфекции в отдельные дни превышает показатель 1,0, среднесуточный показатель темпа прироста за последние четыре календарные недели на уровне 0,4-0,5.

Уровень тестирования, сохранение масочного режима, соблюдение социальной дистанции, запрет на проведение массовых мероприятий – все это должно сохранить наши позиции в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Но тут новая напасть! Туристы!

Согласно расхожему среди калининградцев мнению, число заболевших растет из-за того, что эксклав оказался открыт для внутреннего туризма. То есть, многие местные твердо убеждены: инфекцию нам везут из «большой» России. Но так ли это в реальности?

- Конечно, нет! – опровергает стереотипы главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура. - Вирус распространяется сегодня непредсказуемо. Да, его носителем может быть турист из другого региона России - с бессимптомным течением заболевания, но может быть и кассир здешнего супермаркета - с легким течением коронавируса, обслуживающий гостей города без индивидуальных средств защиты. К слову, сегодня мы наблюдаем случаи инфицирования как раз среди тех калининградцев, кто возвращается из отпусков, проведенных в других местах нашей страны. И только приехав домой, наши земляки чувствуют недомогание и обращаются за медицинской помощью. А при обследовании диагноз подтверждается.

Еще одним очагом заболевания коронавирусом, к сожалению, становятся семьи.

- Приведу такой пример, - поделилась Елена Бабура. - Семья из пяти человек. Трое с признаками респираторного заболевания: легкая заложенность носа, небольшая температура. Никто из них за медицинской помощью не обращается. А делает это только четвертый член семьи – человек в возрасте 65 лет, и на момент обращения у него уже развивается пневмония. Начинаем опрашивать пациента на предмет того, есть ли среди его близких заболевшие. И пациент признается, что в настоящий момент уже вся его семья болеет. Сегодня можно констатировать, что слишком много калининградцев с легким течением заболевания предпочитают не ставить врачей в известность о своем недомогании. И вирус продолжает жить и уверенно распространятся в нашем обществе.