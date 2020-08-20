Главные победители - дети

На новой спортплощадке прошли игры по футболу и волейболу.

Пандемия коронавируса, пусть и не так быстро, как нам бы хотелось, отступает, ограничения снимаются, в Калининградской области все больше проводится различных мероприятий, в том числе и спортивных. Так, 8 августа в Правдинском городском округе широко отметили День физкультурника, благо появилось место, где можно встретить этот праздник, как подобает, - ярко и достойно. В поселке Ермаково открылась детская спортивная площадка, отвечающая всем современным требованиям. Ребята с удовольствием могут играть на ней в футбол и волейбол, заниматься легкой атлетикой, спортивной гимнастикой, другими видами спорта.

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Деньги на строительство площадки в размере 670 тысяч рублей были выделены РБПИ Групп в рамках ежегодной благотворительной акции по оказанию финансовой помощи некоммерческим бюджетным организациям и учреждениям. На открытии площадки присутствовали первые лица окружной администрации и руководство компании-благотворителя.

- Спорт - важная часть в жизни каждого человека, и я искренне рад, что компания может дать возможность жителям Правдинского округа проявлять свои спортивные таланты и добиваться высоких результатов, - сказал на открытии площадки генеральный директор РБПИ Групп Томас Норгард.

Региональный директор компании «Правдинское Свино Производство», входящей в РБПИ Групп, Роман Сливинский отметил, что компания всегда уделяла и уделяет особое внимание заботе о детях.

- Именно поэтому наше руководство готово и в дальнейшем оказывать посильную помощь развитию культуры, спорта и образования, - добавил он.

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После традиционного разрезания ленточки и символического гола в футбольные ворота начался праздник. Перед жителями Ермаково выступили творческие коллективы Домновского и Дружбинского домов культуры, молодежь из Ермаково устроила запоминающийся флешмоб, дети окунулись в азартную программу «Веселые старты». А в небольшом турнире по волейболу встретились команды РБПИ Групп и сборная окружной администрации и совета депутатов. Последние одержали победу.

Хотя главные победители, конечно, - дети.