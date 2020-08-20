Банк «Открытие» предлагает welcome-бонус владельцам бизнес-карт Mastercard

Представители малого и среднего бизнеса, оформившие до 31 августа 2020 года бизнес-карту Mastercard и совершившие по ней покупки на общую сумму не менее 10 000 рублей, получат welcome-бонус – 2 000 рублей на расчетный счет, а при общей сумме покупок от 15 000 рублей – дополнительный кэшбэк по программе лояльности до 15 000 рублей.

«Оплачивать бизнес-картой просто и удобно. Предпринимателю не нужно ездить в банк или снимать деньги через кассу, что особенно актуально для небольших ежедневных расходов: оплаты интернет и мобильной связи, оформления командировок и так далее. Мы рады предложить клиентам welcome-бонус по бизнес-картам Mastercard наряду со скидками и привилегиями, которые предоставляет наш банк», - комментирует заместитель начальника управления платежных и небанковских сервисов департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие» Тимур Бедрединов.

Подробнее о бизнес-карте Mastercard можно узнать на сайте банка

ПАО Банк «ФК Открытие»