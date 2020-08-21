Чартеры из Калининграда в Турцию полетят уже в понедельник

В сентябре чартерная программа будет более интенсивной. Фото: Александр Подгорчук

Накануне в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств включили Казань, Новосибирск и Калининград. Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться уже с 20 августа.

- Какие международные направления из Калининграда откроются в первую очередь?

- У нас открыта Турция, рейсы туда возобновляются, - сказала «Комсомолке» пресс-секретарь «Храброво» Наталья Грицун. - Уже в понедельник, 24 августа, из Калининграда полетит ночной чартер в Анталью. В сентябре количество рейсов увеличится, возможно до трех раз в неделю – авиакомпании сейчас согласовывают с туроператорами полетную программу. Однако по-прежнему у нас действует запрет на полеты в другие страны. Не открыта ни Европа, ни страны СНГ.

- Как вообще «Храброво» заканчивает это лето? С какими показателями?

- Показатели у нас хорошие. Мы обслуживаем сейчас пассажиров даже больше, чем в дни чемпионата мира по футболу. У нас проходит порядка 12-15 тысяч пассажиров в сутки. Это не максимальная загрузка аэропорта, но по показателям мы превышаем июль прошлого года. Мы восстановились после кризиса.

- Из-за пандемии провал был серьезный?

- Провал был – мы обслуживали 3-4-5 рейсов в день, очень мало. Сейчас обслуживаем 45-46 рейсов в день. Это дает прирост пассажиропотока. По апрелю у нас был провал минус 90% пассажиропотока. В мае сокращение уже было меньше – до 80-60%. В июле после снятия ограничений мы начали восстанавливаться, пошел резкий рост.

- Сейчас большой подъем?

- Москва и Питер берет основной поток пассажиров – рейсов очень много, авиакомпании ставят и дополнительные рейсы. Но у нас открыто и много региональных направлений. Начали летать самолеты в Псков, Петрозаводск, Мурманск, Анапу, Воронеж, Белгород, Сыктывкар, Пермь. Открылись направления в Казань и Челябинск. В Екатеринбург увеличилось количество рейсов. В сентябре планируется открыть Минеральные Воды, увеличить количество рейсов в Краснодар.

- Как прогнозируете итоги года?

- Рассчитываем на то, что по итогам года пассажиропоток составит 2 млн человек. Это будет, конечно ниже, чем в 2019 году, когда мы обслужили более 2,3 млн человек. Кризис был, но в будущее смотрим с оптимизмом.

- Есть понимание того, куда полетим осенью и зимой?

- Пока нет. Осеннее расписание в стадии формирования. Многое будет зависеть от открытия границ другими государствами. Если этого не случится, возможно, будут добавляться региональные направления. Летнее расписание заканчивается 24 октября. Расписание на осень-зиму мы объявим ближе к 20-м числам октября.

- А есть ли какие-то новости о компаниях-лоукостерах, которые могут прийти в Калининград или об этом не приходится мечтать?

- Мечтать мы всегда можем. Работа в этом направлении велась и до кризиса, она продолжается. Поэтому, возможно, если границы откроются и ситуация в мире изменится, тогда более активно возобновятся переговоры. Но говорить об этом можно будет не раньше следующего летнего сезона.