Звездный отдых в Калининграде: Газманов открывал фестиваль, Рожков ловил рыбу, Зейналова изучала орган в соборе

Родион Газманов приезжал на родину и отдохнуть, и поработать. Фото: СОЦСЕТИ

В Калининградской области этим летом ну просто небывалый наплыв туристов. Огромный поток не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других регионов России. Морское побережье забито даже в будние дни, к нам едет, кажется, вся Россия. Привлекает прохладная Балтика и отечественных знаменитостей – за границу-то они поехать не могут, а в Сочи уже надоело.

Звезда телесериалов Михаил Богдасаров (на его счету более 180 ролей в театре и кино) отдыхал на Куршской косе. Побывал на территории Визит-центра, прошел по экологическим тропам, заглянул в Музей суеверий. Там поразился работам местного резчика по дереву, которого назвал кудесником.

- Все было познавательно, красиво, мы узнали много интересного и познакомились с замечательными творческими людьми, - поделился впечатлениями актер, благодаря за гостеприимность директора нацпарка Анатолия Калину.

- В национальном парке всегда много туристов, а летом особенно. За последние годы мы принимали у себя в гостях Дмитрия Крылова, Евгения Воловенко, Олега Газманова, Филиппа Киркорова, Эрнеста Мацкявичюса и многих других известных людей, - напомнили в пресс-службе национального парка.

Михаил Богдасаров оценил Куршскую косу. Фото: СОЦСЕТИ

Родион Газманов приезжал в родной Калининград не столько отдыхать, сколько поработать. Хотя, одно другому не мешает.

Было это еще в июле, когда в башне «Врангель» открывали кинофестиваль «Балтийский онлайн дебют». Совершенно новое мероприятие, не стоит путать его с традиционными «Балтийским дебютами», которые уже 15 лет как проходят в Светлогорске (только в этом году фестиваль из-за карантина решено было отложить на 2021-й). Так вот, церемонию открытия как раз вел Родион Газманов.

«В посткарантинное время наконец-то, соблюдая все необходимые предосторожности, начинают поднимать голову фестивали и концерты», - написал он у себя в Интсаграме.

Один из «Уральских пельменей» - Андрей Рожков свой отпуск провел в Янтарном. Юмориста лично сопровождал мэр Алексей Заливатский – вместе они даже кормили лебедей. Рожков отважился дать серому лебеденку хлебушек прямо из рук, за что и получил клювом по пальцам – не со зла, конечно, просто птица была голодна. Но Андрею это, кажется, даже понравилось: под радостный смех и крики «Ай-ай!», он продолжил кормление. Видео-отчет можно посмотреть в Инстаграме прославленного кавеэнщика.

Андрей Рожков вышел в море на ловлю трески и был безмерно счастлив. Фото: СОЦСЕТИ

А еще Рожков отправился на морскую рыбалку. Да не на туристическую развлекаловку, а на настоящий промысел в рыболовецком колхозе. Облачившись в непромокаемый костюм, достал ловушку из воды и продемонстрировал на камеру леща. Хотя мечтал об угре.

Побывал в наших краях и телеведущий Артем Шейнин, известный по ток-шоу «Время покажет» на Первом канале.

«Пора и о высоком поразмышлять... я в отпуск!», - написал он в Фейсбуке и выложил фотографию из Калининграда, где стоит в камуфляжных шортах и футболке ветерана ВДВ на фоне могилы Иммануила Канта.

Артем Шейнин на могиле Канта. Фото: СОЦСЕТИ

Телеведущая НТВ Ирада Зейналова приехала в отпуск в Калининградскую область. Кстати, не угадала с погодой!

«Не поверила прогнозам, набрала только теплых вещей – Балтика же! А здесь теплее, чем в Москве», - написала она в Инстаграме.

Разыскав легкие футболки, автор забойных телерепортажей гуляла по Зеленоградску и Куршской косе, узнала все о местных достопримечательностях и даже подсмотрела, как на одной из зеленоградских улочек рисуют граффити с камбалой. А потом, глядя на оранжевый закат, отражающийся в море, решила приехать в Калининградскую область еще раз – на этот раз с супругом.

«Вечером улетаем, но уже знаю, что вернусь - с мужем, через пару дней, ему тоже нужно показать, как здесь здорово, - сообщила Ирада. - Что ж я раньше не приезжала? Это даже не смешно - мне понадобилась эпидемия всемирного масштаба, чтобы вернуться на Балтику. И снова кверху спиной пытаться искать янтарь».

Как и обещала, вернулась с мужем. Вместе гуляли по острову Канта, заглянули в Кафедральный собор на органный концерт и даже сумели проникнуть внутрь органа – гостям показали хитрое устройство музыкального инструмента и разрешили сфотографироваться на фоне труб.

Ирада Зейналова побывала у нас дважды за лето. Фото: СОЦСЕТИ

Повар Максим Сырников, известный по передаче «Монастырская кухня» на телеканале «Спас», специализируется на русской кухне и всячески ее пропагандирует. Причем пользуется старинными, дореволюционными рецептами. Интересно, по каким рецептам готовят выпечку в новой пекарне, которую шеф Сырников (это, кстати, его настоящая фамилия) открыл в Гурьевске? На открытии был еще один популярный по теле- и YouTube-эфирам повар – Илья Лазерсон.

Максим Сырников обосновался в Гурьевске. Фото: СОЦСЕТИ

Замыкает список знаменитых гостей историк моды и ведущий первого канала Александр Васильев. Хотя искусствовед уже давно не считается здесь приезжим, а проходит исключительно как свой, местный. Живет в Зеленоградске (там у него сразу две квартиры в довоенном особняке). И если раньше приезжал на пару-тройку дней, то теперь не покидает регион уже несколько недель.

Александр Васильев живет в Зеленоградске уже несколько недель. Фото: СОЦСЕТИ

Помимо того, что Васильев открыл в Музее изобразительных искусств выставку «Звуки моды» (это про наряды звезд эстрады и оперы), он еще проводит так называемые выездные школы – экскурсии по городам области с посещением достопримечательностей, сыроварен, музеев и прочих интересных мест. Говорят, дамы, которые прежде катались с маэстро по Франции и Марокко, просто в восторге от нашей Балтики.