Жителя Зеленоградска заживо закопают в гробу. На трое суток

"На рассвете 2 сентября меня закопают на глубину 1,5 метра", - сказал Олег Резанов. Фото: Александр КАТЕРУША

Зеленоградский экстремал Олег Резанов, известный своими невероятными рекордами и испытаниями организма, вновь готовится к чему-то особенному. На этот раз он называет все «Испытанием землей». А если говорить просто – Олега похоронят заживо в настоящем гробу на трое суток. Об этом сам герой рассказал «Комсомолке».

- Лягу в настоящий гроб. С ритуальным агентством я уже все обсудил. Нужен гроб под мой рост. Я, правда, сразу сказал, что это не для настоящих похорон, - рассказывает Олег. - 2 сентября на рассвете меня закопают на глубину 1,5 метра. Для дыхания выведу из гроба трубки наружу.

Произойдет все это в центре Калининграда, на частной территории в районе Верхнего пруда.

Как страшно, подумают многие. Олегу и самому не по себе.

- Делаю то, что страшно обычным людям. Да и мне тоже страшно. На то это и ритуал. Я хочу проверить себя. Задача - пролежать трое суток. Обычно уже через сутки человек сходит с ума. Гроб, вокруг земля – это же территория смерти. Темно, тишина абсолютная! Мозг начинает работать по-другому. Меня ждет глубокая психическая трансформация.

Гроб, который выбрал Олег Резанов.

Кстати, с собой в гроб Олег хочет взять телефон. И если будет связь, ему можно будет даже позвонить.

Зачем все это, спросите вы. Так Олег готовится к финальному испытанию. Ранее он рассказывал «Комсомолке» о том, что 22 марта 2021 года его замуруют в подвале на год без еды и воды. Питаться он намерен всепроникающей энергией пространства.

- Я сейчас готовлюсь, меняю свое тело на генетическом уровне. До этого меня поджигали. А впереди еще один ритуал – ритуал воды. Меня утопят, а потом реанимируют. То есть я умышленно и осознанно войду в состояние клинической смерти. Легкие наполнятся водой, сердце остановится. Возможно ли это? Возможно. Люди ведь тонут, а их достают и откачивают. Так будет и со мной, - рассуждает Олег и отмечает, что в том, чем он занимается, всегда есть доля риска.