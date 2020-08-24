Погода на неделю в Калининграде: сначала ливни и +18 градусов, в воскресенье - жара

. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики поделились прогнозами погоды на неделю в Калининградской области. В ближайшее время наш регион будет находиться во власти атлантического циклона. Вихрь начнет набирать силу уже со вторника.

Завтра, по данным портала rp5.ru, в Калининграде ожидаются ливни и похолодание - днем термометр покажет лишь +17..+19 градусов.

В среду дожди будут сопровождаться усилением ветра до 12 метров в секунду и падением атмосферного давления (оно дойдет до 747 миллиметров ртутного столба). Такая же картина сохранится и в четверг.

В пятницу ненастье начнет отступать. Осадки станут менее обильными, а воздух прогреется до +21 градуса. В субботу потеплеет еще на градус, а воскресенье снова может быть жарко! По прогнозу Гидрометцентра России, температура поднимется до +25 градусов, портал meteovesti.ru ждет +26. При этом оба выходных дня прогнозируются с грозами.