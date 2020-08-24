Туристы из России – о Калининграде: Мы как будто в Челябинск приехали

У собора и могилы Канта туристы прогуливаются и поодиночке, и группами. Фото: Екатерина КРЕЙДЕР

На уходящей неделе губернатор Антон Алиханов очень эмоционально высказался о степени готовности региона к приему большого количества туристов.

- Это кошмар! Когда заходишь на остров Канта, видишь, что там в пять раз больше туристов (чем следовало бы). Я им говорю: «Подождите, не вырос еще газон, отойдите, пожалуйста». Но там толпы людей с этими селфи-палками, - цитирует главу области «Клопс.Ru».

По мнению главы области, Калининграду еще много предстоит сделать в плане туристической инфраструктуры.

- Мы не готовы, - самокритично заметил Алиханов. - Если завтра к нам прилетит не 2 миллиона 200 тысяч человек, а все пять, то мы здесь просто… И они не отдохнут. У туристов будет совсем не то впечатление, которое нужно получать от Калининградской области.

Нас взволновали слова губернатора, и мы решили проверить. Правда, вытоптали газоны на острове Канта? Правда, город совсем не справляется с небывалым количеством туристов?

Наш корреспондент отправилась на поиски туристов в самые популярные места города…

У собора

Около Кафедрального собора и Рыбной деревни оказалось не так много людей, как предполагала. Мимо прошла всего одна большая экскурсия.

Начинаю «охоту» на туристов. А вот и первая парочка, воодушевленно разглядывающая Кафедральный собор. В утренних лучах солнца он, правда, был очень красив.

- Мы давно хотели приехать в Калининград, потому что Сочи - изъезженный вариант, - призналась путешественница Александра из Москвы. - «Благодаря» пандемии, мы смогли сюда выбраться. Успели уже посетить Куршскую косу. И, знаете, здесь все так душевно. Нравится, что здесь все такое домашнее, нет напыщенности. Мне показалось, что в Калининграде очень предприимчивые люди. Везде есть какая-то фишечка, каждый пытается придумать что- то интересное.

Александра призналась, что сама работает в туристическом бизнесе, поэтому очень трепетно относится к вопросам путешествий.

Еще одна пара – около могилы Канта. Как позже выяснилось, приехали они сюда из разных точек страны: Норильск и Санкт- Петербург.

- Мы не заметили обилия туристов здесь, - поделились наблюдениями гости города. - Все также, как и было в прошлом году. Нам настолько здесь все нравится, что уже приобрели квартиру, впереди - переезд.

Иду к «главным по туристам» на Острове Канта – гидам, работающих на речных трамвайчиках. Интересуюсь, ощутили ли они увеличение турпотока в этом году.

- Радует, что стало больше именно русских туристов, - говорит экскурсовод. - Рассказывают, что не жалеют, что выбрали для визита нашу область. Я их понимаю, у нас ведь такая интересная история. Некоторые даже эссе пишут после путешествий и мне отправляют. Я всегда со слезами на глазах читаю, что они говорят про наш регион.

У янтарных лавок

Подхожу к ларькам с янтарем. Вот кто-кто, а они точно должны ощутить на себе небывалый поток туристов.

- В этом году людей меньше и продажи упали. Иностранные туристы больше были заинтересованы в покупке сувениров из янтаря, - неожиданно комментирует продавец.

К нашему разговору подключился ее коллега.

- Мы только открылись, поэтому пока не ощутили большой разницы между туристическими сезонами. Могу отметить, что россияне нормально себя ведут. Никто по газонам не ходит.

Продавцы янтаря высказали общее мнение - заинтересованность в еще большем количестве туристов.

- Пусть приезжают! – чуть ли не в один голос заявили женщины. - Мы же единолично не будем наслаждаться красотами нашего города. Область у нас шикарная. Просто побольше мусорок, побольше биотуалетов – и будет вам чистота.

У Музея океана

Настал черед прогуляться в районе Музея Мирового океана. Встречаю компанию из четырех человек. Приехали к нам из Москвы, решили последний день своего тура провести именно в музее.

- На самом деле у вас все здорово там, где нет людей, - грустно сказала Татьяна. - Я имею ввиду старые постройки в области. Очень жалко, что все старинные здания в разрушенном состоянии. И ими никто не занимается, а ведь это - фишка вашей области. Мои ожидания не оправдались. Я когда ехала, думала, что Калининград – европейский город. А на самом деле… Мы как-будто приехали в 90-ые, в какой-то Челябинск.

-Нет, я не согласен, - возразил друг Татьяны. - Калининград все равно идет вперед по сравнению с другими городами России. Нельзя сравнивать его, допустим, с Ханты- Мансийском. Это небо и земля. Она, наверно, здесь ожидала увидеть второй Светлогорск. Вот этот городок очень красивый и чистый.

На площади

На площади Победы сегодня на удивление мало людей. Издалека замечаю туристов. Как вам нравится янтарный край?

В летних кафе сейчас яблоку негде упасть. Фото: Екатерина КРЕЙДЕР

В разговоре москвичи признались, что ощутили на себе увеличение турпотока, потому что столкнулись с трудностями в аренде машин, и резервировании отеля

- Сейчас ну просто все занято, - сказали гости из столицы.

Итого

Можно с точностью сказать, что в наиболее популярных у туристов точках города грязи, мусора и вытоптанных лужаек замечено не было.

В моем уличном опросе местных жителей не встретила ни одного гневного ответа, касаемо увеличения туриста, кто-то даже очень рад, что из у нас сейчас много.

И самое главное – никакого наплыва туристов в Калининграде не увидела. Надо думать, все гости сейчас на балтийском побережье.

НАШ ОПРОС

Как читатели «Комсомолки» относятся к наплыву туристов?

Для того, чтобы узнать мнение горожан о неслыханном количестве российских туристов этим летом, «Комсомолка» проводит опрос на своих страницах в соцсетях.

Итоги пока подводить рано, но пока лидирует мнение, что «приезжие заполонили морское побережье и оставили после себя горы мусора». Итоги подведем в ближайшем номере «Комсомолки». А пока – принимайте участие в опросе в социальных сетях «Комсомольской правды»-Калининград». Нам интересно ваше мнение!