После прикосновения к борщевику девочку из Калининграда месяц лечили от ожогов

Из-за пандемии коронавируса реализацию программы борьбы с борщевиком перенесли на следующий год. Фото: Правительство Калининградской области

ЗЕЛЕНЫЙ ОККУПАНТ

Борщевик Сосновского был ввезен к нам в область в конце семидесятых годов прошлого века. Он должен был идти на корм скоту. Однако уже скоро стало понятно, что давать это растение животным опасно. И…о нем надолго забыли. Со временем борщевик «оккупировал» нашу область. По данным регионального минсельхоза он произрастает сегодня на площади около 2,2 тысячи га, и быстро распространяется, захватывая поля, кладбища, придорожные канавы, зоны отдыха.

- Дорога к озеру со стороны поселка Синявино вся в борщевике. Он там размером с дерево. Это просто ужасно! - возмущается Ольга Золотопух.

Причем, если прежде ядовитое растение избегало крупных населенных пунктов и городов, то теперь появилось и в Калининграде.

- На улице Гавриленко, 33 борщевик растет на поле рядом с базой компании «Такт». Там часто бегают дети, далеко ли до беды? - переживает Оксана Комарницкая.

И повод для тревоги есть. Контакт с борщевиком способен вызвать сильные химические ожоги, а попадание его сока в глаза может привести к слепоте. Чаще всего страдают дети, которых привлекает необычный вид огромных растений с красивыми белыми цветами.

- Дочь пару лет назад на территории школы по незнанию разгрызла зубами стебель борщевика. Хотела «цветочек» оторвать, а он никак не отрывался, - рассказывает калининградка Антонина Девятова. - Целый месяц лечили ее лицо от ожогов. Считаю, еще хорошо отделались.

Если жители Калининграда увидят на своей улице опасное растение, они могут оставить сообщение в группе ВКонтакте «Администрация Калининграда». В комментариях под постом о борщевике нужно выложить фотографию места и дать точную географическую привязку.

- На территориях общего пользования уничтожать растения будут городские коммунальные службы, на придомовых территориях этим должны заниматься управляющие компании, - пояснили в администрации Калининграда.

ПОМЕШАЛ КОВИД

Что касается очагов борщевика у дорог и на полях области, то по этому вопросу нужно звонить в тот муниципалитет, на землях которого расползлась зеленая зараза.

- Выявлением и сбором информации об очагах распространения борщевика занимаются управления (отделы) сельского хозяйства администраций муниципальных образований, - пояснили в региональном минсельхозе.

Эта информация важна при составлении карт произрастания опасного растения. В прошлом году муниципалитеты подготовили такие карты и разработали программные мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского. На местах даже начался подбор подрядных организаций и индивидуальных предпринимателей. Предполагалось, что работы будут финансироваться за счет денежных средств самих муниципалитетов (более 20 миллионов в год) и регионального бюджета (около 50 миллионов в год). За пять лет планировалось ликвидировать все выявленные в области очаги произрастания борщевика независимо от категории земель. Однако…

- В связи с коронавирусом решено перенести эту программу на следующий год, - пояснил заместитель министра сельского хозяйства Калининградской области Сергей Бусуркин.

Ядовитое растение уже вплотную подступило к Калининграду.

Несмотря на тайм-аут в глобальной борьбе с борщевиком, выявлять и уничтожать его в муниципалитетах области будут, поэтому их нужно ставить в известность о ядовитых зарослях. А владельцев тех земель, на которых произрастает борщевик Сосновского, к этому «простимулируют» штрафами.

- Мы планируем принять поправки в Кодекс об административных правонарушениях и установить штрафы за отсутствие мероприятий по устранению борщевика, - говорит председатель комитета по сельскому хозяйству Калининградской областной Думы Валерий Губаров. – Для этого изучим опыт Мосгордумы. Столичные парламентарии такие поправки уже приняли.

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Размеры штрафов в Москве впечатляют - от 2 до 700 тысяч рублей. Поэтому нашим собственникам и арендаторам земельных участков лучше избавиться от борщевика самостоятельно, не дожидаясь поправок в региональный КоАП и штрафов. Филиал БГБУ «Россельхозцентр» по Калининградской области подготовил рекомендация по борьбе с борщевиком Сосновского, которым не сложно следовать.

Чтобы не допустить цветение и распространение семян, возможно применение следующих механических методов борьбы:

- Удаление точки роста растения путем выкапывания части корня на глубину 20–30 см;

- Регулярное скашивание вегетативной массы в течение всего вегетационного периода;

- Удаление (срезание) цветоносов;

- Мульчирование (посыпание) почвы светонепроницаемым укрывными материалами с последующей присыпкой грунтом, свободным от семян борщевика, и высевом многолетних трав. Причем, если на скошенных растениях, срезанных соцветиях уже завязались семена, то может произойти их дозревание. После скашивания их нужно сжечь.

Чтобы борщевик не засорял свободные от него поля, рекомендуются такие агротехнические методы борьбы как: вспашка (перекопка) почвы с оборотом пласта и использование участков по назначению.

А вот дискование (разрыхление), как метод борьбы, не подойдет. Борщевик хоть и размножается только семенами, но на верхней части корня имеет спящие почки. При разрезании корней на жизнеспособные части с такими почками может произойти искусственное черенкование растения.

Для уничтожения отросших растений можно использовать гербициды, опрыскивая им борщевик во время вегетации. Приобрести их можно в отделах в хозяйственных магазинах и гипермаркетах с отделами для садоводов. При использовании приобретаемых препаратов нужно следовать инструкции и быть очень осторожным – прикрыть все участки тела, на которые может попасть сок борщевика. Если же такое случилось – тут же промыть кожу водой во избежание ожога.