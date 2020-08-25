Коронавирус в Калининграде, последние новости на 25 августа 2020 года

. Фото: Артем КИЛЬКИН

К сожалению, статистика по коронавирусу становится все более тревожной. Если за всю первую половину августа в нашей области выявили 223 новых случая заражения, то за неполную вторую половину месяца (с 16 числа) - уже 185. И впереди еще семь дней!

Темпы обследования при этом остаются прежними. Каждые сутки анализы на COVID-19 берут в среднем у 1200-1300 человек. По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 24 августа нарастающим итогом обследовали 155 107 человек, из них выявили 3 283 случая заражения (2 616 человек уже выздоровели), умерли 65, остаются под медицинским наблюдением 244 человека.