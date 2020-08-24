Главный приз фестиваля «Короче» взял фильм о мертвом человеке

В этом году кинофестиваль прошел в необычном формате. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде завершился фестиваль «Короче» (16+), который в этом году из-за коронавируса (а других причин и быть не могло) прошел в необычном формате. Фильмы конкурсной и внеконкурсной программы зрители и члены жюри могли смотреть в интернете на Кинопоиске.

Впрочем, оффлайн мероприятия тоже состоялись – на стадионе «Калининград». На самом деле повезло, и было интересно – когда еще посмотришь кино на стадионе, где гоняли мяч футболисты ЧМ-2018? Там же прошла церемония открытия и закрытия. На последней ведущей вечера стала актриса Юлия Хлынина.

С экрана к собравшимся на зеленом поле обратился один из членов жюри, актер Андрей Смоляков.

- Мы, жюри, вместе со зрителями просмотрели большое количество картин, больше трех десятков. И вот эта работа - «смотрение» - была не из легких. Что-то радовало, что-то не очень, а кое-что иногда и огорчало. Тем не менее, жюри работало, смотрело, очень внимательно и долго обсуждало. До драки не дошло, это хорошо, – сказал Смоляков.

Кроме Смолякова фильмы оценивали: актриса Кристина Асмус, режиссер и актер Клим Шипенко, журналист Андрей Колесников и председатель жюри, продюсер Игорь Толстунов. Именно Толстунова вместе с президентом фестиваля Сергеем Сельяновым на стадионе вживую увидели зрители. Он сказал, что нынешнее карантинное состояние ну точно никак не способствует кинопроизводству и горячо поблагодарил участников.

Главный приз фестиваля он вручил картине «Хочу домой». Она о том, как человек, который уже умер, хочет вернуться в этот мир. Мол, и в загробной жизни покоя нет. Такая вот черная комедия. Это работа молодого режиссера Татьяны Лялиной. Сама девушка в Калининграде не приезжала, а поблагодарила всех по видеосвязи. Статуэтку ей обещали передать.

Надеемся, в следующем году, уже девятый по счету фестиваль «Короче», пройдет в Калининграде в обычном формате. И будет все, как мы любим: звездные гости, красная дорожка, кинопоказы в «Заре» и в Центральном парке.

КОНКРЕТНО Кто взял призы в этом году

Гран-при фестиваля: «Хочу домой», режиссер Татьяна Лялина

Лучший режиссер: «Кое-что задаром», режиссер Алексеи Талызин

Лучший сценарий: «Саша ищет таланты», режиссер Павел Сидоров

Спецприз фестиваля: «Кощеи », режиссер Роман Михаи лов.

Дипломы жюри:

«ESCAPE», режиссер Александр Гаврилов. За удачную попытку сделать виртуальную реальность художественной

«Восстание!», режиссер Бен Хэнсфорд. За полнометражные голливудские амбиции в жанре короткометражного кино

«Свидание», режиссер Анастасия Рагозина. За поэтизацию образа барабанщицы в короткометражном кино

«Взрослыи », режиссер Анастасия Дробик. За умение показать за короткое время внутренние процессы, происходящие в человеке.

Приз зрительских симпатий от КиноПоиск HD - фильм «Годовщина», режиссер Эдина Умерова.

Вся программа фестиваля - 16+.