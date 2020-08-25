78 суток в море: парусник «Седов» отправился в экспедицию «Северный морской путь»

За предстоящие три месяца парусник пройдет 8305 морских миль. Фото: объединенная пресс-служба Росрыболовства.

Барк Росрыболовства «Седов», который признан самым крупным учебным парусным судном в мире, отправился в экспедицию «Северный морской путь». 19 августа он покинул Владивосток.

За предстоящие три месяца парусник пройдет 8305 морских миль, а это 78 суток перехода. Судно посетит порты Петропавловска-Камчатского, Певека, Сабетты, Мурманска и закончит маршрут в порту приписки Калининграде 15 ноября.

Пресс-служба Росрыболовства сообщает, что во время первого этапа экспедиции курсанты Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, Калининградского морского рыбопромышленного колледжа и Мурманского государственного технического университета начали проходить обучение по работе с парусами. Ребята научатся забираться на мачты (их высота доходит до 63 метров!), поднимать и спускать прямые и косые паруса.

Сейчас на борту барка проходят обучение сразу два потока курсантов. Один из них уже выходил в месячный рейс в Японское море, который был организован с целью получения курсантами практических навыков морских походов. Новички же в рейсе всего несколько суток, им только предстоит набраться опыта.

На судне ведутся небольшие покрасочные работы на открытой палубе. Курсанты регулярно тренируются в подъемах на мачты, осваивают навыки работы на высоте и укатки парусов. Научная же группа готовит оборудование для исследований и замеров.

Накануне, 22 августа, на палубе барка состоялась торжественная церемония поднятия российского флага в честь празднования Дня Государственного флага Российской Федерации.

В настоящее время «Седов» находится в Охотском море в 400 милях к юго-западу от мыса Лопатка (это южная оконечность полуострова Камчатка). Судно следует западнее гряды Курильских островов в 60 милях. По этой причине с борта берегов не видно.

В Петропавловск-Камчатский парусник прибудет 31 августа.

Как отмечает пресс-служба БГАРФ, переход «Седова» по Северному морскому пути станет логическим завершением кругосветного плавания с участием парусников «Паллада» и «Крузенштерн», посвященного 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями, а также 75-летию Победы.