Какие зеленые зоны Калининграда защитят от вырубки и застройки

Зеленая зона между Сельмой и улицей Горького. Из-за деревьев выглядывают стены форта № 4. Фото: Александр КАТЕРУША

ЗЕЛЕНЫЙ АЛЬТШТАДТ

В Калининграде большой участок земли вдоль Московского проспекта, между Домом Советов и Преголей (территория бывшего Альтштадта - исторического ядра Кёнигсберга), объявили зеленой зоной. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя правительства Калининградской области Наталья Сибирева во время рабочей поездки.

- Это предложение губернатора - перевести зону смешанной деловой застройки, которая тянется от Деревянного моста до улицы Виктора Гюго, в территорию со статусом зеленой зоны, - сказала зампред.

По словам Натальи Сибиревой, территория смешанной деловой застройки могла быть использована для строительства деловых центров и гостиниц, однако уже не получится.

- Застройка могла здесь быть, - подчеркнула зампред. - Но мы понимаем тот каркас, который сейчас есть: Кафедральный собор, соединение с Домом Советов... Естественно, эта зона должна оставаться зеленой.

Кроме того, зеленой зоной стала территория у Нижнего пруда в границах улиц Пролетарской и Шевченко, которая прежде проходила в правилах землепользования как зона смешанной деловой застройки.

Наталья Сибирева прокомментировала и будущее сквера около Дома искусств:

- На земельном участке за Домом искусств предполагалось строительство. Но на сегодняшний день договор аренды прекращен. Этот участок отнесен к зеленым зонам. Строительства на территории за Домом искусств не будет, - отметила зампред.

Земельный участок, где хотели возвести здание, был возвращен городу. Теперь городским властям придется приводить в порядок эту территорию.

Наталья Сибирева ответила на вопросы журналистов. Фото: Александр КАТЕРУША

ЛЕС НА ДОНСКОГО ПРЕВРАТИТСЯ В ПАРК

Большой зеленой зоной, где запрещено строить, стал и участок площадью в 127 тысяч квадратных метров по улице Горной и Дмитрия Донского. Причем этот лес, который собираются облагородить, будет связан с Правой набережной - новой точкой притяжения. Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне, который также участвовал в выезде, отметил то, как развита Правая набережная, с ее кафе, мойками и магазинами – пример того, как неэффективные пользователи сменяются эффективными.

- В планах, как минимум, создать пешеходно-велосипедную связь (между лесом на Донского и Правой набережной), - сказал Вячеслав Генне. - В перспективе это один из первых пунктов реализации развития территории Правой набережной. Этот же лесной массив можно очень смело обозначить как часть общей территории нашего зеленого каркаса, который присутствует в этой части города.

По словам архитектора, именно эта территория включена в проектные границы будущего воркшопа, который пройдет конце сентября.

- В рамках максимально открытого обсуждения мы сможем ответить на вопрос, каким же должен быть функционал этой территории, - добавил Генне.

Лесополоса, о которой идет речь, – бывшее немецкое кладбище. Накануне была проведена работа по эксгумации нескольких десятков тысяч останков. Сейчас эту территорию застраивать нельзя. Но можно превратить в парк, организовав свет, удобные дорожки, расставив скамейки.

Сквер возле лютеранской кирхи останется сквером благодаря местным жителям. Они начали его благоустраивать без указки сверху. Фото: Александр КАТЕРУША

107 ГЕКТАРОВ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН

Власти отметили, что в работе по увеличению количества зеленых зон активно принимали участие общественники, которые в итоге помогли сохранить свыше 50 участков с зелеными насаждениями.

В результате в феврале этого года постановлением областного правительства в Генеральный план Калининграда были внесены изменения в части функционального зонирования в отношении порядка 107 гектаров территорий. Они были отнесены к зоне озелененных территорий общего пользования. К примеру, благодаря местным жителям статус зеленой зоны получил сквер возле лютеранской кирхи в конце проспекта Мира. Там местные жители самостоятельно начали убирать мусор, ухаживать за территорией, в результате получилось живописное место для отдыха. Еще одна обширная зеленая зона - возле микрорайона Сельма, где находится форт № 4.

Защиту от застройки получила также историческая парковая территория на улице Галицкого. Напомним, в 2009 году, там в парке предоставили земельный участок под строительство дома со служебным жильем для ФСО. Высотка стоит сейчас, огороженная забором, а рядом – спортивная площадка. В остальных местах парковой территории вблизи памятной плиты Бесселю застройка теперь запрещена. Однако, на парк нынешние зеленые насаждения похожи мало.

Сквер Бесселя - еще одно зеленое памятное место. Но здесь еще многое надо сделать в плане благоустройства. Фото: Александр КАТЕРУША

- Актуален вопрос о том, кто должен нести ответственность по расчистке и уборке территории. Сейчас эту ответственность несет арендатор. То есть после ввода в эксплуатацию жилого дома эта вся территория должна быть убрана. Сам парк – это вопрос следующий. Если это федеральная территория, то обременение по содержанию должна нести Российская Федерация. Если территория парка будет передана муниципалитету, то нагрузка ложится на муниципалитет, – сказала Наталья Сибирева.

Впрочем, пока вопросы с обременением не решены, бывший парк Бесселя зарастает мусором – в двух шагах от мемориальной плиты математика груда бутылок, чуть дальше – гора битых кирпичей и прочих строительных отходов.