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Общество

Какие зеленые зоны Калининграда защитят от вырубки и застройки

Калининградцы помогли сохранить свыше 50 участков с зелеными насаждениями
Александр КатерушаАлександр КатерушаАлександрКатеруша
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Зеленая зона между Сельмой и улицей Горького. Из-за деревьев выглядывают стены форта № 4.

Зеленая зона между Сельмой и улицей Горького. Из-за деревьев выглядывают стены форта № 4.

Фото: Александр КАТЕРУША

ЗЕЛЕНЫЙ АЛЬТШТАДТ

В Калининграде большой участок земли вдоль Московского проспекта, между Домом Советов и Преголей (территория бывшего Альтштадта - исторического ядра Кёнигсберга), объявили зеленой зоной. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя правительства Калининградской области Наталья Сибирева во время рабочей поездки.

- Это предложение губернатора - перевести зону смешанной деловой застройки, которая тянется от Деревянного моста до улицы Виктора Гюго, в территорию со статусом зеленой зоны, - сказала зампред.

По словам Натальи Сибиревой, территория смешанной деловой застройки могла быть использована для строительства деловых центров и гостиниц, однако уже не получится.

- Застройка могла здесь быть, - подчеркнула зампред. - Но мы понимаем тот каркас, который сейчас есть: Кафедральный собор, соединение с Домом Советов... Естественно, эта зона должна оставаться зеленой.

Кроме того, зеленой зоной стала территория у Нижнего пруда в границах улиц Пролетарской и Шевченко, которая прежде проходила в правилах землепользования как зона смешанной деловой застройки.

Наталья Сибирева прокомментировала и будущее сквера около Дома искусств:

- На земельном участке за Домом искусств предполагалось строительство. Но на сегодняшний день договор аренды прекращен. Этот участок отнесен к зеленым зонам. Строительства на территории за Домом искусств не будет, - отметила зампред.

Земельный участок, где хотели возвести здание, был возвращен городу. Теперь городским властям придется приводить в порядок эту территорию.

Наталья Сибирева ответила на вопросы журналистов.

Наталья Сибирева ответила на вопросы журналистов.

Фото: Александр КАТЕРУША

ЛЕС НА ДОНСКОГО ПРЕВРАТИТСЯ В ПАРК

Большой зеленой зоной, где запрещено строить, стал и участок площадью в 127 тысяч квадратных метров по улице Горной и Дмитрия Донского. Причем этот лес, который собираются облагородить, будет связан с Правой набережной - новой точкой притяжения. Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне, который также участвовал в выезде, отметил то, как развита Правая набережная, с ее кафе, мойками и магазинами – пример того, как неэффективные пользователи сменяются эффективными.

- В планах, как минимум, создать пешеходно-велосипедную связь (между лесом на Донского и Правой набережной), - сказал Вячеслав Генне. - В перспективе это один из первых пунктов реализации развития территории Правой набережной. Этот же лесной массив можно очень смело обозначить как часть общей территории нашего зеленого каркаса, который присутствует в этой части города.

По словам архитектора, именно эта территория включена в проектные границы будущего воркшопа, который пройдет конце сентября.

- В рамках максимально открытого обсуждения мы сможем ответить на вопрос, каким же должен быть функционал этой территории, - добавил Генне.

Лесополоса, о которой идет речь, – бывшее немецкое кладбище. Накануне была проведена работа по эксгумации нескольких десятков тысяч останков. Сейчас эту территорию застраивать нельзя. Но можно превратить в парк, организовав свет, удобные дорожки, расставив скамейки.

Сквер возле лютеранской кирхи останется сквером благодаря местным жителям. Они начали его благоустраивать без указки сверху.

Сквер возле лютеранской кирхи останется сквером благодаря местным жителям. Они начали его благоустраивать без указки сверху.

Фото: Александр КАТЕРУША

107 ГЕКТАРОВ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН

Власти отметили, что в работе по увеличению количества зеленых зон активно принимали участие общественники, которые в итоге помогли сохранить свыше 50 участков с зелеными насаждениями.

В результате в феврале этого года постановлением областного правительства в Генеральный план Калининграда были внесены изменения в части функционального зонирования в отношении порядка 107 гектаров территорий. Они были отнесены к зоне озелененных территорий общего пользования. К примеру, благодаря местным жителям статус зеленой зоны получил сквер возле лютеранской кирхи в конце проспекта Мира. Там местные жители самостоятельно начали убирать мусор, ухаживать за территорией, в результате получилось живописное место для отдыха. Еще одна обширная зеленая зона - возле микрорайона Сельма, где находится форт № 4.

Защиту от застройки получила также историческая парковая территория на улице Галицкого. Напомним, в 2009 году, там в парке предоставили земельный участок под строительство дома со служебным жильем для ФСО. Высотка стоит сейчас, огороженная забором, а рядом – спортивная площадка. В остальных местах парковой территории вблизи памятной плиты Бесселю застройка теперь запрещена. Однако, на парк нынешние зеленые насаждения похожи мало.

Сквер Бесселя - еще одно зеленое памятное место. Но здесь еще многое надо сделать в плане благоустройства.

Сквер Бесселя - еще одно зеленое памятное место. Но здесь еще многое надо сделать в плане благоустройства.

Фото: Александр КАТЕРУША

- Актуален вопрос о том, кто должен нести ответственность по расчистке и уборке территории. Сейчас эту ответственность несет арендатор. То есть после ввода в эксплуатацию жилого дома эта вся территория должна быть убрана. Сам парк – это вопрос следующий. Если это федеральная территория, то обременение по содержанию должна нести Российская Федерация. Если территория парка будет передана муниципалитету, то нагрузка ложится на муниципалитет, – сказала Наталья Сибирева.

Впрочем, пока вопросы с обременением не решены, бывший парк Бесселя зарастает мусором – в двух шагах от мемориальной плиты математика груда бутылок, чуть дальше – гора битых кирпичей и прочих строительных отходов.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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