Почему в Пионерском и Филино вода цветет, а на Балтийская косе - чистая, как слеза

В Балтийске может быть очень чистая вода, а может - с обилием водорослей. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

В этом году многочисленные туристы исколесили все побережье Балтийского моря. То в Светлогорске погуляют, то в Зеленоградске искупаются, то в Балтийске лебедей покормят. И замечают – вода в море везде разная. Где-то всё в коричневых водорослях, а где-то прозрачность удивительная. Как такое возможно?

- Чисто теоретически это возможно и в один день, и в близкие дни, - говорит Елена Ежова, заведующая лабораторией морской экологии Атлантического отделения Института океанологии имени Ширшова РАН. - Наше побережье довольно длинное – 157 километров – и не везде одинаково. Сама линия берега где-то под одним углом находится к ветру и течениям, где-то под другим, а где-то есть бухты и впадины, защищенные от ветрового волнения и течений. Вся береговая линия, помимо этого, имеет разную заселенность и освоенность человеком.

ВОДА ГРЯЗНАЯ

Есть места, где нет поселков и нет никаких сбросов или предприятий. На Куршской косе, например, или на Балтийской косе, если отойти в сторону польской границы. Там просто нет никаких сбросов. А побережье ровное, без бухт. Исключение – территория у крепости, где бывает скопление тины: зеленой, красной, бурой. Это углубление в побережье, огороженное развалинами крепости, камнями, молом. Создается гидрологическая ловушка, в которой накапливается макроводоросли, к тому же им удобно расти на камнях в огромном количестве. Там изменен водообмен, место это прогреваемое. Вот там и нарастает то, что мы называем тиной.

А вот такой цвет имеет Калининградский залив. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Таким образом, по словам Елены Ежовой, на необжитой части Куршской или Балтийской косе будет чистая вода. Исключение – дни, когда развивается цветение микроскопических водорослей и вода становится мутной или ярко зеленой, а иногда с пеной. Впрочем, и такое явление бывает не повсеместно.

Вспомним очень жаркий 2010-й год. Даже тогда были места, где цветение имело экстремальный характер, а где-то вода оставалась более прозрачной.

- Все потому что загрязнение воды биогенными элементами, азотом и фосфором, органикой, которую мы сбрасываем, будет разной в разных частях побережья. В районе Светлогорска или Зеленоградска, где хоть какие-то стоки имеются или есть выходы канализации будет не такая же картина как на необжитой Куршской косе. В Пионерском очень часто бывает у мола, отгораживающего порт, скопление и гниение водорослей. Вот это гидрологическая ловушка, место, удобное для скопления оторванных водорослей, - говорит специалист.

Не забываем и о том, что у пляжа в Пионерском в море впадает ручей, который несет в воду, как минимум ливневые стоки, бытовые сбросы. А это дополнительное количество азота и фосфора. Локально могут развиваться вспышки цветения.

Похожая картина с гниющими водорослями наблюдается часто в Филинской бухте.

Многое зависит и от того, какие преобладают ветра, в какую сторону несет эту струю. Например – воду из Балтийского пролива относит в основном к северу, к мысу Таран, в сторону Светлогорска и Пионерского. Вода из Вислинского залива очень богата биогенами, больше чем вода в море. Конечно, там цветение начинается и, будучи вынесенным в море, оно на какое-то расстояние распространяется, в зависимости от гидрометеорологической ситуации.

Цветение микроскопических водорослей, которое становится токсичным и опасным для нас, развивается, если долгое время стоит безветренная жаркая погода.

Интересно, что в Польше из-за бурного цветения сине-зеленых водорослей закрывают некоторые пляжи. Там специалисты на пляжах еженедельно проводят измерения. Если фиксируют токсичность, то вывешивают флаг или пускают бегущей строкой: «Купаться нельзя».

- У нас такой мониторинг, к сожалению не ведется. Нет назначенной организации. Мы предлагаем эти решения и будем предлагать, потому что это не очень сложно и не очень затратно. Нужны определенные расходные материалы, определенные средства.

Морское побережье в районе поселка Донское. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

ВОДА ЧИСТАЯ

Есть и ситуация обратная. Летом порой случается, что мы видим совершенно чистую, прозрачную, почти как в Средиземном море, воду.

Елена Ежова говорит, что для нашего побережья характерно такое явление как прибрежный апвеллинг – подъем глубинных вод к поверхности.

- Снизу, с глубины, поднимается холодная вода. Это связано с неравномерным прогревом водной толщи и «перевертыванием» воды, когда холодная поднимается вверх. Случается такое довольно редко и при определенной гидрометеорологической обстановке. Или холодные массы воды пригнало ветрами, - говорит Елена Ежова.

Вода становится прозрачной, но не такой теплой как прежде. Так что, к сожалению, с маской не поплаваешь, ну или совсем недолго. Потому как ноги сводит. Но есть и несомненный плюс – в холодной воде не развиваются теплолюбивые сине-зеленые водоросли.