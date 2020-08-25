Изоляторы и длинные смены: что изменится в школах Калининграда с 1 сентября

В этом году на голову школьников свалятся немало нововведений. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В этом году во все школы региона пойдут около 13,5 тыс. первоклассников. Что касается учителей, то их количество уменьшилось на 318 человек.

- Не знаю, с чем это связано, скорее всего из-за пандемии, - прокомментировала Светлана Трусенева. - Сейчас не закрыто около 58 вакансий по предметам: физика, химия, русский язык.

В тоже время количество молодых учителей увеличено на 218 сотрудников. А также в образовательную систему пришли работать 217 педагогов, которые либо делали перерыв в работе, либо приехали из других регионов.

- В этой связи мы начинаем год с большим количеством сотрудников по сравнению с прошлым годом,- добавила Светлана Трусенева. - Сотрудники школ старше 65 лет сами выбирают, работать им или нет. Им рекомендовано во время учебного процесса находиться в масках.

Организация процесса

- Чтобы попасть в учебное заведение, школьнику измерят температуру, - рассказала министр. - Если она будет выше 37 градусов, то ученика поместят в специально оборудованный в школе изолятор, чтобы затем организовать передачу ребенка медработникам.

Для прохождения детей в учебное заведение организуют как минимум два входа, но в большинстве школ их будет три. На сайте учебной организации родители смогут ознакомиться, где будет осуществляться вход определенного класса и параллели.

- Перемещение школьников будет осуществляться только в классы физики, химии, физкультуры и технологии, - уточнила Светлана Трусенева. - Все остальные занятия будут проводиться в одном классе. Объединять на уроки физкультуры несколько классов запрещено.

Глава ведомства также отметила, что рассадят учеников в полутора метрах друг от друга, при этом за одной партой могут сидеть и два ученика. Находиться школьнику в маске или нет – решает родитель.

Перемены и смены

- Расписание звонков будет плавающим, - заметила Светлана Трусенева. - Сделано это для того, чтобы во время перемены в рекреации (на отдыхе - Ред.) находился один класс. Это помещение будет проветриваться, и на следующую перемену выйдет уже другой класс.

Примерно на час будет увеличена первая смена. Вторая удлинится на 45 минут.

- Это - не правило, это скорее для тех организаций, где преобладает большее количество учеников, - подчеркнула министр.

Дистанционное обучение

- В течение лета мы анализировали различные информационные платформы, которые могли бы использоваться при дистанционном обучении. В этой связи учителя прошли переподготовку. Если такое потребуется, то мы будет готовы перейти на такой метод образования. Но проблемной зоной остается техническое оборудование и интернет. Эти воросы сейчас решаются, - добавила Светлана Трусенева.

Занятия в бассейнах

Бассейны начинают свою работу с 1 сентября. Для приходящих групп посещение будет осуществляться только по субботам и воскресеньям. Для учащихся формат обучения остается неизменным.

Питание

Для всех учащихся начальных классов будет организовано горячее питание за счет бюджета.

- Для учеников первой смены будет предложен завтрак, для второй – обед, - уточнила Светлана Трусенева. - Стоимость питания для начальных классов составляет 69 рублей 45 копеек. Для учащихся пятых-одиннадцатых классов норматив составит 74 рубля 83 копейки.

С этого года для детей имеющих особые возможности здоровья обеспечено двухразовое питание. Это либо завтрак – обед, либо обед - полдник. А тех, кто будет обучаться на дому, обеспечат сухими пайками.

Столовые в школах первые три перемены будут организовать питание только для начальных классов. Расписание звонков в тех школах, где обучается большое количество детей, сдвинут. Соответственно, классы будут посещать столовую с интервалом в 20-25 минут. В точке питания нанесут специальная разметка для социального дистанцирования.