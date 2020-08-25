Отнесло течением на глубину: спасти детей в Балтийске помог случай

Возле Балтийска, пожалуй, купаться опаснее всего. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

В Балтийске накануне вечером спасатели вытащили из воды двоих детей, которых унесло течением на глубину.

Как рассказал «Комсомолке» старший госинспектор ГИМС, руководитель инспекторского отделения Балтийска Юрий Лойко, спасти детей помог случай.

- Четверо малышей, им было лет по 10-11, собрались на пикник. Все они жители Балтийска. Родители их отпустили – вроде как они должны были гулять возле дома. Но дети ушли на море. Отошли метров за 200 от границы городского пляжа, потопали в сторону Мечниково. Там и развлекались. Повезло, что в районе 17-17:20 городские спасатели проезжали по пляжу с профилактическими мероприятиями. Они и увидели, что дети на море одни. Когда подъехали, двое детей испугались и убежали. А двое - 10-летний мальчик и 11-летняя девочка - были в воде. Как оказалось, они попали в яму. Волна накатная была до метра, вот их сбило с мели и утащило от берега. Они пытались помочь друг другу, но наоборот топили друг друга. Спасатели быстренько зашли в воду и вытащили детей.

Напомним, спасатели регулярно проезжают по пляжу Балтийска на машине и объявляют о том, что есть опасные течения и что детям нельзя одним находиться на море. Такой объезд и совпал по времени с ЧП на воде.

В целом же, по словам Юрия Лойко, выходные и последние дни в Балтийске и окрестностях прошли более-менее спокойно.

- Этим летом повезло, что жарких дней, в действительности, было немного. Немного было и сильных ветров, штормов. Вода спокойная была, - говорит Юрий Лойко. – Но расслабляться пока рано. У нас были случаи, когда люди тонули в десятых числах сентября. Надеемся, что спасатели будут работать на пляжах, как минимум, до 15 сентября.

Всего же в Балтийске этим летом утонули два человека. Это приезжий из Москвы, который попал в течение на Балтийской косе и 16-летний парень из морского колледжа, который, опять же на косе, купался ночью. Утром молодого человека нашли утонувшим. Хотя воды там, как говорят, было буквально по колено.