Учиться управлять – в БФУ имени Канта!

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С 1998 года в России реализуется Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства. И уже более 700 специалистов в Калининграде закончили обучение по данной программе, которая реализуется на базе БФУ имени Канта с 2007 года.

- Программа предназначена для перспективных руководителей высшего и среднего звена, представляющих организации среднего и малого бизнеса, - подчеркнула Варвара Алтунина, руководитель программы - директор Института экономики и менеджмента БФУ имени Канта, научный руководитель Европейской бизнес-школы. – Мы ждем специалистов, готовых к трансформации мышления в соответствии с ключевыми глобальными и национальными трендами, имеющих мотивацию к внедрению новых технологий управления, производства и продвижения.

Одно из неоспоримых преимуществ - участники получают современное бизнес-образование на условиях бюджетного софинансирования, без отрыва от производства: 34% стоимости обучения оплачивается направляющей организацией или лично участником программы из собственных средств, а 66% стоимости обучения компенсируется за счет средств бюджета.

- Образовательный курс президентской программы - не просто набор академических дисциплин по менеджменту, финансам и другим направлениям… Это вообще не курс, а процесс получения практических навыков развития бизнеса, управления предприятиями от опытных преподавателей и успешных практиков, - поделился впечатлением Кирилл ЛИЛО, директор Центра поддержки предпринимательства Калининградской области, завершивший программу обучения в 2010 году. - И самое главное - это общество единомышленников из различных сфер бизнеса, власти, общества. Несомненно, для меня опыт президентской программы стал одним из важнейших этапов развития - как в профессиональном, так и в личном плане.

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По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в области менеджмента, маркетинга или финансов. Лучшие специалисты получают право прохождения стажировки в ведущих российских и зарубежных организациях в Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Франции, Японии, а также по программам Европейского союза, - заключила руководитель программы.

Учиться управлять – в БФУ имени Канта!

Подробнее о Президентской программе подготовки управленческих кадров можно познакомиться здесь, а также – на сайте БФУ имени Канта.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1797 от 03 декабря 2015 года.

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