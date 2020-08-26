Коронавирус в Калининграде, последние новости на 26 августа 2020 года

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало последней недели лета пока сопровождается снижением заболеваемости COVID-19. В понедельник стало известно 23 новых случаях, вчера - о 21 заразившимся. За эти же двое суток из больниц выписали 72 человека, то есть нагрузка на систему здравоохранения тоже снижается.

С другой стороны, вирус по-прежнему встречается везде - ковид обнаруживают у работников предприятий и организаций, у сотрудников магазинах, медиков и учителей. Вчера стало известно о заразившемся 5-летнем ребенке.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 25 августа на COVID-19 обследовали нарастающим итогом 156 577 жителей и гостей области. Из них выявили 3 304 случая заражения (2 688 человек выздоровели), умерли 65, остаются под медицинским наблюдением 240 пациентов.