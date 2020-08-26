Изменили облик и название: как будет выглядеть музей в «Рыбной деревне»

Так в итоге будет выглядеть здание... Фото: Правительство Калининградской области

Строящийся культурно-досуговый центр должен стать основным объектом «Рыбной деревни-2» в Калининграде. Изначально объект планировали назвать Музеем русской живописи и прикладного искусства, но, как стало известно во время визита губернатора, инвестор решил переименовать проект. Как сообщает пресс-служба правительства области, теперь это будет «Русский центр искусства».

- Изменения позволяют более широко представлять различные виды творчества и проводить постоянные и временные экспозиции с учетом любых направлений творческой деятельности, которые реализуются на территории России, - объяснил калининградский бизнесмен и меценат Рустам Алиев, который строит здание.

... а таким оно было на первых эскизах. Фото: Александр КАТЕРУША

Изначальная стоимость проекта музея оценивалась в 1,5 млрд рублей, но сумму пришлось увеличить (на сколько - не уточняется). Рустам Алиев сообщил Антону Алиханову, что строительство идет по графику, объект планируют завершить во второй половине 2022 года. Общая площадь здания составит 16 тыс. квадратных метров. Здесь разместится музейное пространство, арт-кафе и творческие мастерские, где будут проводиться мастер-классы по разным видам искусства. Коллекция уже сформирована исходя из площадей на 70 %, всего есть около тысячи объектов показа. Одной из приоритетных задач центра станет ознакомление калининградцев и гостей города с яркими представителями русской культуры периода середины XIX - начала XX века. В фондовой коллекции Русского центра искусства есть работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Николая Ге, Константина Маковского, Паоло Трубецкого и многих других мастеров. Инвесторы также благоустроят прилегающую к центру территорию и сделают архитектурную подсветку здания.

Вторая очередь комплекса «Рыбная деревня» займет земельный участок общей площадью почти в 20 тысяч квадратных метров. Кроме Русского центра искусства здесь появится многофункциональный комплекс, объединяющий жилые помещения и помещения общественно-делового назначения.