В Калининграде арестованы двое мужчин, 13 лет назад забившие до смерти своего товарища

Задержать преступников удалось в результате долгой и кропотливой работы правоохранителей. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Вообще-то, бригада рабочих из города Шахты Ростовской области приехала в наш эксклав с совершенно благими намерениями – строить торговый центр. Разместили гастарбайтеров в общежитии поселка Южный Багратионовского района. На вторые сутки после встречи нового, 2007 года ростовчане повздорили между собой. Точнее сказать, двое ополчились на третьего – 50-летнего строителя. И дело кончилось коллективным избиением бедолаги, которого метелили кулаками и ногами по голове и телу до тех пор, пока он не отключился. Вызвали «Скорую», которая отвезла избитого в больницу, где еще двое суток спустя он и скончался, не приходя в сознание.

Вскоре информация о произошедшем в Южном стала достоянием правоохранительных органов. Следователем прокуратуры Ленинградского района Калининграда было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Однако в 2008-м предварительное следствие приостановили.

- Сложность в раскрытии преступления была обусловлена поиском свидетелей, а также необходимостью проверки множества версий и «отработки» десятков подозреваемых в причастности к смерти человека, - объяснили в полиции. - Один из злоумышленников скрылся с территории нашего региона, а второй, как позже выяснилось, остался здесь жить. Все эти годы работа по установлению обвиняемых продолжалась.

Наконец, обширный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проводимый оперативниками 2-го отдела Управления угрозыска областного УМВД РФ совместно с сотрудниками регионального Управления СКР принесла свои плоды. На основании имевшихся улик и полученных свидетельских показаний на одной из местных строек был задержан один из участников зверской расправы – мужчина 1970 года рождения.

- В ходе кропотливой работы оперативники установили местонахождение его подельника 1983 года рождения, - сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая. - Выяснилось, что подозреваемый продолжает работать вахтовым методом на различных строительных объектах России. Полицейские выехали в служебную командировку в Ростовскую область и доставили его под конвоем в Следственный комитет.

- Задержание подозреваемого по месту его жительства произвел следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел при содействии сотрудников УУР, - подтвердили в СУ СКР.- В кратчайшие сроки мужчину доставили на территорию Калининградской области для производства следственных действий с его участием.

В настоящее время фигурантам уголовного дела уже предъявлены официальные обвинения, оба они водворены в следственный изолятор. Кстати, новоявленный калининградец ушел в полную несознанку. А вот ростовчанин, напротив, вину признал в полном объеме и дал подробные показания об обстоятельствах расправы. С его слов, поводом стала обычная бытовая ссора.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Сотрудники Управления уголовного розыска продолжают осуществлять оперативное сопровождение расследования.