Жена погибшего в Воркуте калининградца: «Саша позвонил за час до трагедии, они там много шутили…»

Александр Ляхин. Фото: СОЦСЕТИ

15 августа на шахте «Воргашорская» в республики Коми произошла трагедия: во время демонтажа галереи углеподачи, которая соединяла здания погрузки и сортировки угля, произошел обвал. Авария унесла жизни четверых рабочих-строителей, в том числе троих наших земляков - погибли 32-летний Станислав Череута, 31-летний Сергей Ермоленко и 45-летний Александр Ляхин.

Строитель из Советска Станислав Череута уехал в Воркуту 5 июля и должен был вернуться домой в начале сентября.

- Во время демонтажа они находились внутри здания и спасательными тросами были пристегнуты к аварийной части галереи, это, конечно, неправильно, - рассказывает «Комсомолке» брат Станислава Максим Череута. Он тоже работает строителем. - Как говорится, не руби сук, на котором сидишь. Эту работу нужно выполнять либо с крана, либо с другого специального оборудования. Высота ведь большая, почти с двенадцатиэтажный дом!

Станислав Череута. Фото: СОЦСЕТИ

Весть о смерти старшего брата, отца и мужа семья Череуты получила от знакомого погибшего. Он оказался очевидцем трагедии, помогал вытаскивать тела из-под завалов.

- Стасян - это зажигалка, - продолжает Максим. - Всегда на позитиве, добродушный, жизнерадостный. У меня даже язык не поворачивается сказать - «был». Раньше он занимался боксом. С детства любил футбол и всегда принимал участие в различных мероприятиях. В прошлом году со своей футбольной командой занял первое место в турнире…

В Советске у Станислава осталась жена и 5-летний сын.

На работу в Воркуту Стас уехал со своим другом Сергеем Ермоленко. Вместе они выполняли демонтаж галереи, вместе оказались под ее завалами. У Сергея остались сыновья 6 и 10 лет и 11-месячная дочь.

- Стас и Сергей - это два весельчака, как говорится, им палец в рот не клади, - рассказывает Максим Череута. - Они выходили из любой сложной ситуации. Могли любую фразу так перекрутить, что все вокруг смеялись. С ними всегда было очень весело.

Третий погибший, Александр Ляхин, жил в Калининграде. Он приехал в наш регион четыре года назад из Кемеровской области. У него осталась гражданская жена и пять ее детей от первого брака, которых они воспитывали вместе.

- Вначале я вообще не хотела Сашу отпускать в Воркуту, говорила ему: «Ты не поедешь!». Мы с ним даже поругались из-за этого и не разговаривали, - рассказывает жена Александра Светлана. - Но он сам собрал быстро вещи и уехал. Уже потом помирились. Он успокаивал меня, говорил, что работы немного. Да и деньги сейчас нужны.

Трагедия произошла на шахте "Воргашорская". Фото: МЧС по Коми

Светлана рассказывает, что каждый день они созванивались с Александром по видеосвязи. По ее словам, Александра все устраивало в работе, у них были хорошие условия.

- Буквально за час до трагедии он снова позвонил, мы поговорили. У них там было весело. Я слышала, как на заднем плане они смеялись со своими коллегами. Он рассказал, что у них перерыв, ждут кранового, - вспоминает трагический день Светлана.

Женщина едва сдерживает слезы:

- Никто из присутствующих не верит в произошедшее. Мы с Сашей так хорошо жили! Он настолько был легкий человек, настолько мне с ним было комфортно. Он детей моих любил, как своих! Никогда никому не отказывал, если его просили о помощи...

В командировку в Воркуту калининградцев отправила компания «СпецРемЭнерго». Мы попытались получить у нее комментарий, но встретили отказ.

ОФИЦИАЛЬНО

- Сейчас по делу проводится по делу, допрашиваются сотрудники предприятия, выясняются обстоятельства происшествия. Предварительная причина трагедии - нарушении техники безопасности,- сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Республике Коми. - Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).