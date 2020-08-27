Всё ради туристов: купальный сезон в Калининградской области продлили до середины сентября

Спасателям придется еще немного потрудиться. Фото: Александр КАТЕРУША

До конца календарного лета осталось всего ничего. Но расстраиваться не стоит. Говорят, сентябрь будет не холодный. Глядишь, еще понежимся под солнцем.

Вот и калининградские власти надеются на тепло и не спешат закрывать купальный сезон. Городские водоемы, купание в которых разрешено, по-прежнему принимают отдыхающих.

По словам руководителя Управления по делам ГО и ЧС Калининграда Якова Филатова, спасательные посты точно будут работать до 4 сентября. Далее решение примет мэрия, ориентируясь на прогнозы Гидрометцентра.

- Максимум посты спасателей проработают до 15 сентября, - говорит Яков Филатов.

В приморских муниципалитетах решение о продлении купального сезона принимают главы администраций.

- До середины сентября как минимум купальный сезон будет продлен. И в прошлом году была такая же практика. Впрочем, все будет зависеть от погоды. Сейчас все на своих местах, в том числе и спасательные посты, - говорит глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко.

При этом глава отметил, что в курортном Светлогорске туристический сезон не заканчивается никогда. Туристы, действительно, приезжают погулять по променаду и уютным улочкам и зимой, и летом.

- Лето было замечательным. И хорошо, что оно еще не закончилось. Впереди еще одни летние выходные, фестиваль «КиВиН», гости. Мы продолжаем наслаждаться летом, - говорит Владимир Бондаренко.

По его словам этим летом загрузка гостиниц в Светлогорске была практически 100-процентная.

- 1 сентября Светлогорск не опустеет точно. На сентябрь тоже забронировано много номеров в гостиницах и жилья в частном секторе, - заключил Владимир Бондаренко.

Аналогичная ситуация и в Зеленоградске.

- Спасатели будут работать на пляжах как минимум до середины сентября, - сказал в интервью муниципальной газете "Волна" и.о. главы администрации Зеленоградского городского округа Руслан Андронов. - Во второй половине сентября будем оценивать обстановку по погодным условиям.

Как рассказывал старший госинспектор ГИМС, руководитель инспекторского отделения Балтийска Юрий Лойко, в Балтийске спасатели, возможно, будут работать на пляжах до 15 сентября.

Аналогично рассуждают и в других муниципалитетах. Будет тепло – будем купаться под присмотром спасателей!

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В этом году многочисленные туристы исколесили все побережье Балтийского моря. То в Светлогорске погуляют, то в Зеленоградске искупаются, то в Балтийске лебедей покормят. И замечают – вода в море везде разная. Где-то всё в коричневых водорослях, а где-то прозрачность удивительная. Как такое возможно?

- Чисто теоретически это возможно и в один день, и в близкие дни, - говорит Елена Ежова, заведующая лабораторией морской экологии Атлантического отделения Института океанологии имени Ширшова РАН. - Наше побережье довольно длинное – 157 километров – и не везде одинаково (подробности).