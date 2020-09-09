В Калининграде вновь вводят двуглавую систему управления

Сегодня схема с главой города и главой администрации, за исключением Калининграда, действует во всех муниципалитетах области Фото: Александр Подгорчук

Система управления Калининградом будет изменена. В городе вновь введут должность главы муниципалитета, которого выберут из числа депутатов городского совета. Соответствующие поправки в закон «О правовом регулировании вопросов местного самоуправления в Калининградской области» в среду, 9 сентября, одобрили на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Облдумы.

«Двуглавая» систему управления была введена в Калининграде в конце 2007 года при губернаторе Георгии Боосе. В 2008 году сити-менеджером областного центра был назначен министр экономики регионального правительства Феликс Лапин. Спустя четыре года разделение полномочий между главой города и главой администрации признали неудачным и в Калининграде было вновь введено единоначалие – избранный глава города одновременно стал исполнять обязанности главы администрации.

Вернуть схему управления с раздельными полномочиями главы города и главы администрации осенью 2016 года хотел врио губернатора Антон Алиханов, который 18 ноября внес соответствующие поправки в региональный закон. Согласно им, глава областного центра должен был избираться из числа депутатов городского совета, а глава администрации назначаться по результатам конкурса. 21 ноября законопроект одобрил профильный комитет Облдумы, однако вечером того дня фракция «Единой России» в региональном парламенте «предложила уточнить» порядок избрания главы Калининграда. Согласно новым поправкам, глава города стал избираться по конкурсу и одновременно возглавлять администрацию. В апреле 2018 года по этой схеме Калининград возглавил Алексей Силанов.

«Нужно единообразие»

Сегодня схема с главой города и главой администрации, за исключением Калининграда, действует во всех муниципалитетах области, и действует эффективно, сообщила «Комсомолке» член комитета по законодательству и местному самоуправлению Облдумы Лариса Швалкене.

«Сейчас в Калининграде глава города является и главой администрации, при этом, он не избирался на прямых выборах, а был назначен по результатам конкурса. А председатель совета депутатов – просто председатель, хотя в других муниципалитетах по- другому. Там глава округа - председатель совета депутатов, представительная власть, а глава администрации - это исполнительная власть. Так что нужно единообразие, чтобы население понимало, где исполнительная власть, а где законодательная. Если везде действует эта схема, почему она не может работать в Калининграде», - сказала депутат Облдумы.

В структуре управления городом должны быть понятны ответственность и полномочия каждого, уверена руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Калининграде Елена Волова.

«В первую очередь, это должно быть понятно для жителей. Да и тем, кто работает внутри городского управления тоже. Будем надеяться, что перемены, которые предлагаются сегодня, будут способствовать этому и повысят эффективность управления городом, в том числе, сделают все процессы взаимодействия с населением более понятными и четкими. Кроме того, чёткая вертикаль позволит избежать перетягивания одеяла двумя главами и избежать борьбы между ними. Хотелось бы увидеть главное, что все эти перемены, которые происходят уже который раз, приведут к главному - улучшению качества жизни калининградцев. Люди хотят этого», - сказала Елена Волова.

Опрошенные «Комсомолкой депутаты Облдумы также отметили, что в нынешних условиях каких-либо противоречий, а тем более, конфликтов между главой города и сити-менеджером быть не может. Раньше основным камнем преткновения в полномочиях были земельный вопрос и стройка. Сейчас эти полномочия переданы на уровень области, следовательно нет и причин «перетягивания одеяла», как было ранее. И все это должно позволить главе администрации полностью сосредоточится на хозяйстве, переложив все представительские полномочия на главу города.