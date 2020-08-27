Коронавирус в Калининграде, последние новости на 27 августа 2020 года

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала недели в нашей области коронавирусом заразились еще 70 человек. Для сравнения, на прошлой неделе за понедельник, вторник и среду COVID-19 обнаружили у 58 жителей.

Тенденцию подтверждает коэффициент Rt. Он показывает соотношение новых выявленных случаев за последние четыре дня к числу заразившихся за предыдущие четыре дня. Вчера у Калининградской области Rt составлял 1,67, что говорит об ускорении распространении инфекции. Хуже, чем у нас, этот коэффициент только в Еврейской автономной области - там ровно 2.

По состоянию на вчерашний день на COVID-19 в нашем регионе обследовали нарастающим итогом 157 885 человек, из них выявили 3 330 случаев заражения. По числу заражений на 100 тысяч населения (334,8) мы находимся на далеком 74-м месте - в большинстве регионов обстановка хуже, чем у нас.