Бывшего главу администрации Славска будут судить за мошенничество и взятку

Преступления были совершены зимой-весной 2018 года, когда администрацию муниципалитета возглавлял Константин Панфилов. Фото: Александр Подгорчук

В Славский районный суд поступило уголовное дело по обвинению бывшего главы администрации муниципалитета в мошенничестве и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Преступления были совершены зимой-весной 2018 года, когда администрацию муниципалитета возглавлял Константин Панфилов.

По версии следствия, Панфилов смошенничал при продаже муниципального имущества: в феврале 2018 года предложил директору сельхозпредприятия приобрести металлические шпунты, получил 40 тысяч рублей, однако свои обязательства не исполнил.

Обвиняют Панфилова и в получении в качестве взятки 75 тысяч рублей за продажу без аукционов трех участков в поселке Мысовка. Спустя два года прокуратура потребовала признать договоры купли-продажи недействительными.

На бывшего чиновника завели два уголовных дела - по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и по ч. 3 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере, за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 2 сентября.