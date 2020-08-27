Несчастные случаи скрывают, на деньги «кидают» через одного: что сейчас происходит на стройках Калининграда

Посредники обещают рабочим стабильную зарплату и безопасность на объекте, но это ничем не гарантируется. Фото: "КП" Архив

В Советском Союзе профессия строителя считалась одной из самых почетных. Возможно, потому, что всей страной строили коммунизм. Сейчас приоритеты круто изменились – престиж профессии определяется, прежде всего, ее доходностью. Увы, но зачастую те, кто приходит на стройплощадку, не получают ни того, ни другого.

«Кидалово» как обычная практика

Несмотря на экономический кризис и пандемию, темпы строительства в Калининградской области не снижаются. Однако закрытие границ сократило приток трудовых мигрантов, и их места вынужденно заняли калининградцы, лишившиеся прежней работы. Строительной специальности новички обычно не имеют, поэтому их уделом стал неквалифицированный труд: чернорабочие таскают кирпичи, носят цемент, керамзит.

Подсобники получают в среднем 1000-1200 рублей в день. В таких условиях и с такой зарплатой обычно долго не выдерживают и уходят. Вместо них тут же набирают следующих. Это хорошо отлаженная схема, в которой, к тому же, так и норовят обмануть. Судя по гневным откликам в калининградских группах по трудоустройству социальных сетей, случаи невыплат денег на местных стройках в последнее время заметно участились.

- На сайте я нашел объявление о наборе помощников бетонщиков, - рассказал свою историю Николай Савицкий. - С зарплатой до 60 тысяч рублей в месяц и официальным трудоустройством Позвонил по указанному телефону. Посредник предложил сначала поработать без оформления, показать себя. Но пообещал не меньше 10 тысяч рублей на руки стабильно в конце каждой недели. Я согласился. В конце первой недели получил 5000 рублей - якобы приемная комиссия выявила брак, и его нужно устранить. Естественно, за деньги. А после этого уже будет полный расчет. Отработал еще неделю, но ничего так и не заплатили – посредник или кормил обещаниями, или просто не отвечал на звонки. И так три недели.

Николай пригрозил обращением в суд, но нанимавший его человек только рассмеялся в ответ. Мол, те, кто с ним работал, давно разбежались, а он скажет, что истца и в глаза не видел. Тогда Николай пообещал написать заявление в прокуратуру и рассказать про плохую организацию работы и невыплаты, приложив к нему фотографии грубых нарушений техники безопасности, которые он сделал на телефон «ради прикола». А вот это подействовало! Его назвали шантажистом, но доплатили 10 тысяч. «На стройках области – крепостное право!», - считает Николай.

«Спасибо, что живой!»

Что ужаснее, рабочих могут лишить не только денег, но и жизни. Взять хоть недавнюю гибель на федеральной (!) стройке 16-летнего жителя Черняховска. Объявление парень тоже увидел на сайте. Пришел подработать. Официально сотрудника никто не оформлял и не заботился о его безопасности. В результате работавший на шестиметровой высоте юноша сорвался с лесов.

- Возбуждено уголовное дело, - сообщили в Следственном управлении СКР по Калининградской области.

За нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших смерть человека, виновнику грозит, максимум, 5 лет тюрьмы. Проверку соблюдения трудового законодательства, а также законодательства в сфере обеспечения безопасности, проводит и областная прокуратура. Но здорового, умного и трудолюбивого парня уже не вернуть!

– Я работал на той стройке, где он погиб, – рассказывает Денис Иванов. – Там куча всяких подрядчиков. Обманывают друг друга, «кидают» людей на зарплаты через одного, на всем пытаются сэкономить, чтобы положить себе в карман как можно больше денег. И никому нет никакого дела до рабочих. Единственный пример соблюдения техники безопасности на объекте – наличие защитных касок. Вообще, стройки, особенно государственные, самое худшее место для работы. Официально там трудоустроены единицы, остальные набраны по объявлениям в соцсетях.

Сам Денис отработал на Артиллерийской неделю и ушел, так и не получив обещанных денег. Но добиваться справедливости, не стал. Не захотел терять время на хождение по инстанциям. Говорит: «Хорошо еще, что живой остался!»

– Несчастных случаев на стройках гораздо больше, чем это официально зарегистрировано, – уверен председатель комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры областной думы Александр Никулин. – Работодатели не хотят огласки и стараются договориться с потерпевшими или их родными. Становятся известны только те случаи, которые невозможно скрыть, как с погибшим парнем из Черняховска. Если работник видит, что техника безопасности на стройке не соблюдается, есть реальная угроза для его жизни и здоровья, не нужно рисковать! Рекомендую обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру и сообщить про нарушения.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Неофициальная работа – это всегда риск!»

Кирилл Полянский, руководитель строительной компании «СК-39»:

- Когда строится крупный объект, генподрядчик не всегда может выполнить все работы собственными силами. Для этого он привлекает субподрядчиков – организации, частных лиц. Люди, обеспечивающие стройки кадрами, выступают посредниками между подрядчиками и работниками. Они ездят по объектам, узнают расценки, объемы и находят через Интернет желающих пойти на стройку. Посредники обещают стабильную зарплату и безопасность на объекте, но это ничем не гарантируется. Их интерес – маржа, а не люди. Условно, за куб кладки посредник получит 2000 рублей. Каменщикам он заплатит 1500 рублей, а разницу заберет. И как только возникнет проблема с перечислением средств, посредник начинает тянуть с расчетом, а то и вовсе исчезает. Работники останутся без денег, которые посредник позже, возможно, получит и присвоит. Такое часто происходит на больших федеральных объектах, где велика бюрократия и огромный оборот денег. Советую не идти на неофициальную работу – это всегда риск!

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Где можно отстоять свои права

- Инспекция труда. Телефон горячей линии 99-36-12. Если работник оформлен по закону и ему не выплатили зарплату, условия его труда небезопасны или он получил травму, инспекция инициирует внеплановую проверку. Работнику без официального трудоустройства посоветуют пойти в суд. Для этого ему достаточно заручиться свидетельскими показаниями двух-трех человек, работавших вместе с ним. Суд примет во внимание фото и видео, подтверждающие наличие трудовых отношений.

- Прокуратура. Любой гражданин вправе пожаловаться в прокуратуру своего района или области через интернет-портал. Он может отправить письмо или прийти лично, если столкнулся с нарушением закона. Дежурный прокурор принимает ежедневно с 9:00 до 18:00. Его телефон 57-68-60. В случае выявления нарушения трудовых прав или безопасности на стройке, независимо от того, официально работал человек или нет, будет организована проверка и приняты меры прокурорского реагирования.

- Областная дума. Можно обратиться через интернет-приемную на сайте облдумы или прийти лично к председателю постоянного комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Александру Владимировичу Никулину. Он принимает по вторникам с 15:00 до 18:00 в кабинете № 30 на ул. Кирова, 17. Телефон 91-68-59. Депутат рассмотрит обращение и направит запрос в компетентные органы.