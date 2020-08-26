Банк «Открытие» выступил гарантом Группы компаний ANT YAPI в проекте строительства нового терминала аэропорта Толмачево в Новосибирске

ПАО Банк «ФК Открытие» предоставил банковские гарантии на сумму более 2 млрд рублей компании ООО «АНТ ЯПЫ», выступающей генеральным подрядчиком по договору на строительство нового терминального комплекса Международного аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина в городе Новосибирске.

Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)», I очередь строительства был подписан 11 августа 2020 года. На подписании контракта между ООО "АНТ ЯПЫ" и АО "Аэропорт Толмачево", выступающим заказчиком по проекту, присутствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Сумма выпущенных гарантий возврата аванса и исполнения обязательств по договору генерального подряда превысила 2 млрд рублей. Гарантии были предоставлены в кратчайшие сроки – в течение 10 календарных дней с момента подписания договора подряда.

Сделка стала продолжением успешного сотрудничества между банком «Открытие» и Группой ANT YAPI. Общий объем банковских гарантий, выпущенных в рамках документарно-кредитной линии, начиная с марта 2020 года уже превысил 6 млрд рублей. Таким образом, банк «Открытие» на настоящий момент стал одним из крупнейших финансовых партнеров группы ANT YAPI в России.

Екатерина Чиркова, вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка «Открытие»: «Каждая сделка с Группой ANT YAPI имеет для нас особый смысл, поскольку сотрудничество с одним из лидеров строительной отрасли России дает нам возможность перенимать новый опыт и становиться лучше. Сделка по строительству нового терминала аэропорта Новосибирска имеет важное социально-экономическое значение - аэропорт Толмачево может претендовать на звание самого большого в стране регионального международного пассажирского и грузового хаба. Участие в таком стратегически важном проекте – большая честь для банка «Открытие».

Мурат Вурал, CFO Группы ANT YAPI: «Мы рады, что нашим финансовым партнером в этой знаковой сделке выступил банк «Открытие». Благодаря сотрудничеству с молодой, перспективной и ориентированной на результат командой, мы уже успешно реализовали ряд сделок в 2020 году. Предлагаемые кредитной организацией финансовые решения и темпы их реализации полностью соответствуют нашей стратегии. Наличие надежного финансового партнера позволяет нам успешно участвовать в новых крупных проектах, а также ставить новые и новые цели для достижения».

Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие":

«Приоритет корпоративного бизнеса банка Открытие - это комплексность обслуживания. Поэтому нам особенно приятно развитие сотрудничества с ANT YAPI, поскольку помимо классических кредитных продуктов мы помогаем клиенту обеспечить полное транзакционное обслуживание финансовых потоков по исполнению подрядных контрактов».