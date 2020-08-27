Банк «Открытие»: банки преодолеют исторический максимум по объему выдачи ипотеки жителям Санкт-Петербурга

По итогам 2020 года в Санкт-Петербурге банки выдадут ипотечных кредитов на сумму в 210 млрд рублей и таким образом побьют абсолютный исторический рекорд 2018 года в 200 млрд руб. – следует из опубликованного сегодня аналитического обзора Татьяны Хоботовой, территориального менеджера по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие».

«По итогам первого полугодия динамика ипотечного рынка Санкт-Петербурга ожидаемо оказалась положительной. В целом, банки выдали жителям города ипотечных кредитов на общую сумму в 98,8 млрд рублей, что на 9% больше итогов первого полугодия 2019 года и на 15% больше результата за первое полугодие 2018 года, который, напомню, стал в итоге рекордным по сумме выданных кредитов, – отмечает территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие» Татьяна Хоботова. – Количество выданных кредитов как в целом по стране, так и в Санкт-Петербурге, конечно, чуть снизилось по сравнению с аналогичным периодом как прошлого, так и позапрошлого года, однако учитывая развитие ситуации на ипотечном рынке в июле-августе и все возрастающий спрос на ипотеку с господдержкой, мы ожидаем итоговый рост объема выдачи ипотечных кредитов на 8-10% по сравнению с 2019 годом – до уровня в 210 млрд рублей, что станет новым историческим максимумом».

Совокупный портфель ипотечных кредитов, выданных жителям Санкт-Петербурга, в результате достигнет к 1 января 2021 года уровня в 900 млрд рублей, что также станет новой вехой в развитии рынка ипотечного кредитования Санкт-Петербурга.

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