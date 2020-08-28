Коронавирус в Калининграде, последние новости на 28 августа 2020 года

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала недели коронавирус в Калининградской области обнаружили у 88 человек. Больше половины инфицированных - с симптомами: у 41 заразившегося заболевание протекает в форме ОРВИ, у 19 диагностирована пневмония.

Среди заразившихся:

- 14 пенсионеров

- 6 учителей

- воспитатель и помощник воспитателя

- 4 продавца-кассира

- 3 медицинских работника

- 2 менеджера ювелирного магазина

- горничная и управляющая отелем (обе сейчас в отпуске)

- 2 школьницы и студентка

- пятилетний ребенок

- сотрудник мэрии Калининграда

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 27 августа на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 159 524 человека, из них выявлено 3 348 случаев заражения (2 750 человек выздоровели), умерли 66, остаются под медицинским наблюдением 319 человек.