Коронавирус в Калининграде, последние новости на 28 августа 2020 года

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
С начала недели коронавирус в Калининградской области обнаружили у 88 человек. Больше половины инфицированных - с симптомами: у 41 заразившегося заболевание протекает в форме ОРВИ, у 19 диагностирована пневмония.
Среди заразившихся:
- 14 пенсионеров
- 6 учителей
- воспитатель и помощник воспитателя
- 4 продавца-кассира
- 3 медицинских работника
- 2 менеджера ювелирного магазина
- горничная и управляющая отелем (обе сейчас в отпуске)
- 2 школьницы и студентка
- пятилетний ребенок
- сотрудник мэрии Калининграда
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 27 августа на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 159 524 человека, из них выявлено 3 348 случаев заражения (2 750 человек выздоровели), умерли 66, остаются под медицинским наблюдением 319 человек.