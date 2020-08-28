Погода на выходные в Калининграде: давление упадет, ветер и дожди - усилятся

. Фото: Александр Подгорчук

Предварительный прогноз на эту неделю обнадеживал - в воскресенье прогнозировалась температура до +26 градусов. Реальность, увы, оказалась несколько другой.

Вместо последней летней жары нас ждут умеренные +20. По данным Гидрометцентра России, теплее всего (+22 градуса) будет в субботу, однако сам день ожидается дождливым. Ливни могут зарядить с утра и почти до самого вечера. Упадет и атмосферное давление - его значение составит всего 749 миллиметров ртутного столба. Кроме того, усилится юго-западный ветер, чья скорость в порывах достигнет 13 метров в секунду.

Воскресенье пройдет спокойнее. Вероятность выпадения осадков оценивается в 63%, но, судя по всему, дожди будут не такими обильными, как накануне. Атмосферное давление подрастет до 753 мм ртутного столба и удержится на этой отметке. Термометры покажут +19..+20 градусов.