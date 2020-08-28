Полина Гагарина, птички в зале и команда из Минска: Как пройдет «Голосящий КиВиН-2020» в Светлогорске

В прошлые годы "КиВиН" собирал по три тысячи зрителей, но в этот раз количество билетов сильно сократили. Фото: Александр КАТЕРУША

Про ограничения

Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» ежегодно собирал в Светлогорске более трех тысяч зрителей. Однако из-за пандемии коронавируса в этот раз зал «Янтарь холла» будет заполнен не более чем на 50 процентов.

В зале предполагается рассадка через одного. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе фестиваля. На фотографиях, которые выложили организаторы, видно, что на кресла уже «рассадили» птичек-кивинов. Сделано это для того, чтобы обозначить зрителям места, которые не нужно занимать для соблюдения социальной дистанции.

Как говорится на официальной страничке площадки в «ВКонтакте», театр эстрады полностью подготовлен и оборудован всем необходимым для безопасного нахождения на мероприятии. В частности, на полу расклеили ленты, ограничивающие расстояние меду зрителями.

Кроме того, организаторы пошли на разграничение потоков зрителей. В дни концертов в «Янтарь холле» будут открыты четыре входа, которые ведут к определенным местам в амфитеатре, партере и на балконе. Вход в концертный зал будет разрешен только зрителям в масках и перчатках.

Кто играет

Изначально в Светлогорск пригласили 18 команд. В итоге на участие в гала-концерте претендуют 16 коллективов, среди которых квнщики из Нефтекамска, Самары, Красноярска, Орла, Москвы, Симферополя, Армавира и других городов. Участвуют в фестивале и команды из нашего города Светлый.

Приехать на «Голосящий КиВиН-2020» должны были три команды из Беларуси: «Доктор Хаусс», «BELARUSЫ» и «Дети Тьюринга». Но в итоге попасть на берега Балтики удалось только «Детям Тьюринга». В этом году они играют в Высшей Лиге и решили проверить свои силы на «Голосящем Кивине».

В поисках реквизита

В течение недели у квнщиков проходили редакторские смотры. По их итогам решалась судьба команды: она либо продолжает борьбу за главный приз и доходит до телевизионной съемки, либо выбывает, не попав на главный концерт. В этот раз все команды успешно справились с отбором.

- Самой большой проблемой, как всегда, является поиск реквизита. Наши гиды и реквизиторы постоянно ездят в Калининград, чтобы находить то, что нам нужно. Это ведь не только парики и платья, иногда еще приходится самим мастерить какие-то предметы, - рассказывают квнщики

Накануне, 27 августа, состоялся первый показ выступлений участников фестиваля перед Александром Масляковым. В пятницу пройдет первый концерт со зрителями, который носит статус генеральной репетиции. Жюри - Семен Слепаков, Пелагея, Сергей Светлаков, Валдис Пельш и Полина Гагарина - в зале не появится. Звезды, как обычно, впервые увидят выступления команд на игре в субботу.

Когда Первый канал покажет телевизионную версию фестиваля, пока не известно.

КОНКРЕТНО

Кто играет в этом году

1. «Сборная Татнефти», Альметьевск

2. «ЮРА», Сборная университета «СИНЕРГИЯ», Москва

3. «Полуостров», КФУ, Симферополь

4. «Михаил Дудиков», СКФУ, Ставрополь

5. «Сборная Снежногорска», Мурманск

6. «Станция Динамо», РЭУ им. Плеханова, Москва

7. «Русская дорога», Сборная АГПУ, Армавир

8. «Дети Тьюринга», БГУ, Минск

9. «Армянская сборная», Москва

10. «Волжане», СамГТУ, Самара

11. «Город Питон», университет МФЮА Москва

12. «Такая история», ОГУ, Орел

13. «Так-то», Красноярск

14. «Нефтик», Нефтекамск

15. «Наполеон Динамит», Тюменская область

16. «Уже не дети», Калининград