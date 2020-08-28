«Зачем вы сказали матери, что он живой?»: на процессе по «делу врачей» показали запись совещания в кабинете Елены Белой

Елена Белая в зале суда. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградском областном суде с участием присяжных продолжается слушание «дела врачей». Напомним, экс-руководителя роддома № 4 Калининграда Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в умышленном убийстве недоношенного новорожденного. Трагедия произошла 6 ноября 2018 года.

В четверг в суде заслушали акушерку Наталью Сохань, которая принимала роды у матери. Она подтвердила, что ребенок родился живым. Сегодня на заседание пришла неонатолог Екатерина Кисель, дежурившая в ту роковую ночь. Доктор рассказала, что Елена Белая вызывала ее в свой кабинет, где также находились акушер-гинеколог Ирина Широкая, и.о. главврача по медицинской работе Татьяна Соколова и неонатолог Татьяна Косарева. Разговор проходил на повышенных тонах.

- Белая негодовала, что мы спасли ребенка и плодим инвалидов. Она говорила мне, если я верую во что-то, то мне надо идти веровать в церковь, - рассказала в суде Кисель. - Мне сказала Белая сказать матери, что ребенок родился мертвый. Я отказалась. Тогда она сказала Косаревой, что бы та решила этот вопрос.

Как сообщает klops.ru, в суде продемонстрировали видеозапись совещания, которое состоялось в кабинете Елены Белой после рождения недоношенного младенца. Прокурор Анна Ефремова также зачитала расшифровку диалога трех женщин. Один из голосов, как установила экспертиза, принадлежит Елене Белой.

- Зачем вы женщине сказали, что он живой, когда он у вас был вообще никакой? - произносит голос Белой. - Почему вы не доложили заведующей? Неоднократно мы об этом говорили! Если вы верите, идите веруйте в церковь, Екатерина Александровна (Кисель — Ред.)! Вы педиатр! И должны мыслить как врач, прежде всего!

Во время диалога с коллегами Белая (судя по расшифровке) потребовала изменить документы.

- Садимся и переписываем историю! - приказала главврач роддома.

По словам Екатерины Кисель, когда она пришла на следующую смену, ей сказали, что «история родов переписана Широкой по просьбе Белой».

- Белая тогда меня попросила, чтобы я говорила всем, что ребенок родился мёртвым. Потом, через несколько дней, Косарева передала мне пожелания Белой: чтобы я поменьше разговаривала, иначе у меня будут проблемы и нигде в области работы не найду, - сообщила Кисель.

После заседания Елена Белая прокомментировала запись журналистам портала klops.ru и заявила, что она «взята из контекста разговора».

- Запись проводилась коллегами с целью вывести меня на эмоциональное состояние, чтобы дискредитировать меня как руководителя. На этой записи нет моих комментариев, которые конкретно касаются дефектов оказания медпомощи. Я говорила о том, что на роды не была вызвана более квалифицированная бригада РПЦ и, соответственно, результат получили, - заявила Белая.

Следующее заседание по делу врачей состоится 3 сентября.