Хрущевки стилизуют под старину, сараи снесут: что ждет исторический центр Советска

Многие дома уже стоят в лесах. Фото: Александр КАТЕРУША

Работы уже начались

В Советске начались масштабные работы по капитальному ремонту. В программу этого года включили 38 многоквартирных домов, в которых живут 824 человека. Объем финансирования - 150 млн. рублей. Здания уже стоят в лесах на улице Ломоносова, Рабочей. Многие дома являются объектами культурного наследия, поэтому проектные решения по ним согласовывали со службой охраны памятников.

Как рассказал глава регионального Фонда капитального ремонта Олег Туркин, работа стоится по принципу квартального капремонта - так, чтобы формировать исторический квартал Советска, причем приводить в порядок не только дома, но и дороги, тротуары и дворы, сносить ненужные сараи и убирать прочий хлам.

А так выглядят отремонтированные здания. Фото: Александр КАТЕРУША

В этом году в первую очередь ремонтируют дома довоенной постройки. Как уверяет губернатор, - уделяя внимание всем историческим деталям.

- Все детали обязательно сохраняются. Это уже общий подход. Отдельных переживаний здесь не требуется. Все двери либо восстанавливаются, либо создаются новые вместо утраченных. Эта работа ведется вместе с общественниками, – заверил Антон Алиханов.

Советские дома, которые примыкают к немецким, тоже решили ремонтировать, но уже в следующем году.

- Чтобы не было такого: старое здание стоит красивое, а более современное – в неподобающем виде, - говорит губернатор. - Какие-то советские дома будут стилизовать, где это уместно. Где-то стилизация под баухаус, где-то «карамелизация» по примеру Ленинского проспекта в Калининграде. Подходы разные. Привлекаются эксперты, общественники.

Спорный объект

Есть в Советске и здания, которые нужно срочно спасать. Пожалуй, самый печальный пример - дом-памятник, в котором родился актер Армин Мюллер-Шталь, номинировавшийся в 1997 году на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Блеск». Здание будут изымать у собственника через суд. Накануне нерадивого владельца дома в очередной раз оштрафовали за бездействие и отношение к историческому объекту.

- Службой по охране объектов культурного наследия подано заявление в правоохранительные органы на возбуждение уголовного дела. То отношение собственника, которое мы видим, приведет к утрате объекта, – сказал глава региона.

Дом-памятник, в котором родился актер Армин Мюллер-Шталь, продолжает разрушаться. Фото: Александр КАТЕРУША

По словам Антона Алиханова, сейчас идут гражданские суды. Впереди судебное заседание уже по изъятию этого дома из собственности. Но на это потребуется время и нет никаких сомнений, что дом-памятник еще больше обветшает.

- Я встречался с собственником. Мы предлагали ему различные варианты, но, к сожалению, он покупал дом и хочет, понятно, эти деньги вернуть. Он рассчитывал на одну экономику, а получил… Мы, конечно, с пониманием к этому относимся, но не видим никаких действий с его стороны по защите того, чем он владеет. Защитил хотя бы стекла, - сказал губернатор и привел в пример еще одного горе-собственника. На этот раз – старинных фахверковых складов в Железнодорожном.

– Сначала собственник начал вроде что-то делать, разбирать, приводить в порядок. Сейчас все бросил. Будем реагировать таким же образом, изымать из собственности, стараться наказывать! У нас есть программы, будем заниматься восстановлением этих зданий, - пообещал Антон Алиханов.

О дорогах

Ремонт ждет не только дома, но и дороги Советска.

- Здесь в городе всего 102 километра дорог, просто надо за это взяться. Думаю, пару-тройку лет надо на то, чтобы завершить эту работу, - сказал губернатор. - Надо обязательно постараться обсудить с людьми и сохранить исторические покрытия. Глава администрации формирует бригаду, которая будет эти заниматься внутри города, чтобы у них появился какой-то опыт. Нужно и ливневую канализацию создавать – мы знаем, что здесь с этим не очень хорошо. Будем делать и тротуары, и дороги переделывать, коммуникации перекладывать там, где это нужно.

И все же брусчатка в бывшем Тильзите это отдельная и серьезная тема. С одной стороны очевидна ее историческая ценность и необходимость. С другой всегда находятся недовольные. Прежде всего, это автомобилисты.

- Есть места, где брусчатку обязательно нужно сохранять. Есть места, где ее необходимо демонтировать и перемещать в те места, где она была бы уместна. Как мы это делаем в Калининграде. У нас огромное количество брусчатки с «Гортранса» перемещено на остров Канта, ее уложили вместо разбитого асфальта и разнородной плитки, - напомнил Антон Алиханов.

В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируется дорога «Советск-Гусев».

- Она почему называется «дорогой смерти»? Потому что по ней везут в «скорой помощи» людей с острыми сердечными состояниями, но даже после хорошего ремонта не успеть всех спасти, перевозя всех все время из Советска в Гусев, - рассказал губернатор. - Поэтому мы и приняли решение открыть в Советске кардиоцентр по примеру Гусева. В следующем году будем его создавать. Это позволит существенно снизить смертность от острых сердечно-сосудистых состояний в северной части региона.

Часть дороги Советск-Гусев уже привели в порядок. Фото: Александр КАТЕРУША

- Второй контракт на ремонт 45 километров на этой дороге разбит на два года. Работы ведутся активно. В следующем году, в сентябре сдадим этот объект полностью, – сказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

Кроме того, из областного бюджета выделили более 20 млн рублей на приведение в порядок семи дорожных объектов, таких как улицы Героев, Сельская, дворовые проезды и пешеходные переходы.