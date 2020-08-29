В эти выходные в Башне Врангеля проходит Фестиваль уличного кино.

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Ежегодно в программу фестиваля входят лучшие короткометражные работы молодых российских режиссеров. Экспертный комитет, включая попечителей фестиваля в лице вице-президента Академии Российского телевидения Игоря Мишина, режиссеров Валерия Тодоровского, Алексея Попогребского, Юрия Быкова и других представителей киноиндустрии, отбирает из сотен присланных заявок 10 финалистов. Победителя более чем на 600 площадках выбирает не экспертное жюри, а зритель.Молодой победитель, благодаря поддержке генерального партнера фестиваля онлайн-кинотеатра МТС ТВ, получит главный приз – грант в 1 500 000 рублей на упаковку полнометражного дебюта. Фильмы можно посмотреть бесплатно по предварительной регистрации на сайте.

В Башне Врангеля вас ожидает:

29.08, суббота

С 16:00 до 17:00 - Лекция

С 17:00 до 18:30 - Новое Семейное

С 18:30 до 19:30 - Лекция

С 19:30 до 22:00 - Конкурсная программа, голосование

30.08, воскресенье

С 17:00 до 18:00 - Лекция

С 18:00 до 20:30 - Конкурсная программа

С 20:30 до 21:30 - Лекция

С 21:30 до 23:00 - Новое Молодежное

В конкурсную программу вошли:

- «Подвиг» Ивана Петухова, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым. В фильме играют Алексей Агранович и Алексей Лысенков. Фильм снят в жанре скринреалити, где зритель увидит историю героя через его компьютер.

- «Маруся» Светланы Устиновой с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым в главных ролях. До слез трогающая картина, после которой хочется рвать и метать.

- «Ничто не может помешать нам любить» Ян Гэ. В карантин многие из нас оказывались запертыми дома. В фильме можно посмотреть, как это пережила автор фильма и по совместительству актриса театра «Гоголь-центр».

- «Обмен» Аксиньи Гог. Маленький фильм, основанный на истории большого подвига.

- «Подводник» Александра Назарова. Комедийная история про долг настоящих мужчин перед родиной и любимой.

- «Белым по чёрному» Антона Мамыкина. История шахтера, к которому перестает прилипать грязь. Казалось бы, это имеет одни положительные стороны, однако это совсем не так.

- «Ecolove» Дмитрия Григорьева. В 21 веке мир начинает переходить к тому, чтобы чутко следить за экологией. Тех, кто полностью отказываются от отходов, называют «экофриками». Является ли фриком главная героиня? Или все-таки мы оказываемся ими.

- «Большая восьмёрка» Ивана Соснина. Быстро принятое решение помочь одной собаке, меняет жизнь героя так, что тот обретает новый смысл.

- «Интересное кино» Араика Крпояна. Герои угоняют машину, в которой установлена куча скрытых камер. Удастся ли героем переправить автомобиль без последствий?

- «Трудности перехода» Алёны Корчагиной. История маленького поселка, в котором скоро не останется мужчин.

Если вы не успели зарегистрироваться или стараетесь не посещать публичные места, в период проведения фестиваля, с 1 августа по 30 сентября, в онлайн-кинотеатре МТС ТВ можно будет посмотреть конкурсные работы прошлых лет Фестиваля уличного кино в рамках подписки «Супер» в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Кроме того, по завершении конкурса этого года будут доступны 10 короткометражных фильмов, включенных в программу текущего фестиваля.

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