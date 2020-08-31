На концерт Дениса Мацуева в Калининграде пригласили детей из музыкальных школ

Денис Мацуев выступит на острове Канта 3 сентября. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на острове Канта готовят площадку для концерта Дениса Мацуева, который состоится 3 сентября. Накануне известный пианист от «Комсомолки» узнал о ценах на свой концерт – от 2 до 10 тысяч рублей - и огорчился.

- До 10 тысяч (удивленно)? Я не знал этого. Когда речь идет о концертах моего абонемента или моего фестиваля, я контролирую все, вплоть до цен на билеты. Прекрасно понимаю, что времена не самые легкие для всех. Для меня сейчас самое важное играть и я готов это делать бесплатно. Гонорары для меня никогда не были приоритетом, - сказал Мацуев в интервью "Комсомолке".

По словам пресс-секретаря Кафедрального собора Владимира Глуховцева, новость о реакции Дениса Мацуева на цены билетов вызвала волну обсуждений в соцсетях.

- Нам начали писать отклики о том, что мы задираем цены на билеты. Это происходит от того, что у людей неполная информация о том, каким образом распределяются билеты и каким образом вообще формируется их стоимость, - сказал Владимир. – Билетов по 10 тысяч рублей всего 11 штук. Это ВИП-места. Билетов по 2 тысячи рублей 334 штуки. 519 билетов по 3 тысячи рублей. 121 билет по 5 тысяч рублей. Пригласительных – 341 – это для строителей, работающих на острове, деятелей культуры, официальных лиц. Плюс 100 входных билетов будут розданы для детей из музыкальных школ и студентов из музыкального колледжа имени Рахманинова.

Стоит отметить, что и сам Денис Мацуев делал акцент на бесплатных билетах для детей.

В интервью «Комсомолке» он сказал:

- Я всегда делаю так, чтобы в зале еще было мест 100 для учеников музыкальных школ и студентов колледжей. Я обязательно сделаю все возможное, чтобы на концерт в Калининграде попали студенты и дети из музыкальных школ».

Напомним, 3 сентября большую концертную программу «Классика и джаз. Денис Мацуев и друзья» представят на острове Канта. Уличный концерт в рамках открытия фестиваля «Территория мира – территория музыки» (6+) посвятят открытию острова Канта после благоустройства. Концерт организован Росконцертом и Кафедральным собором при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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Обычно с Денисом Мацуевым мы общаемся на бегу: он куда-то едет или откуда-то возвращается. В лучшем случае его удается поймать в гримерке перед концертом. Вот и на этот раз пианист был в пути. Мой звонок застал Дениса в Сочи, где проходит его традиционный фестиваль «Crescendo». Мы поговорили о карантинном времени, любимой дочке и предстоящем выступлении в Калининграде. 3 сентября большую концертную программу «Классика и джаз. Денис Мацуев и друзья» представят на острове Канта. Уличный концерт в рамках открытия фестиваля «Территория мира – территория музыки» посвятят открытию острова Канта после благоустройства (подробности).