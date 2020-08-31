«Голосящий КиВиН -2020»: Гусман не приехал, белорусы шутили над Лукашенко

Белорусы на сцене выглядели очень серьезными, но шутки были смешные. Фото: телеграм-канал "СЕЗОН КВН - 2020"

Из-за коронавируса проведение «КиВиНа» в этом году оказалось под большим вопросом. В итоге фестиваль переехал с июля на август и благополучно состоялся, хотя организаторам пришлось серьезно ограничить число зрителей (половину мест в зале заняли фигурки птичек-кивинов).

Сократился и список участников. Ждали сразу три команды из Белоруссии - «Доктор Хаусс», «BELARUSЫ» и «Дети Тьюринга», но в итоге прилетели только «Дети». В своем выступлении они показали видео, в котором Александр Лукашенко говорит, что исторически Калининградская область принадлежит Белоруссии и белорусы всегда за ней приглядывали.

- Калининград - наша область. Ну, вы все сами видели, да? - обратился к залу капитан команды. - Разве у вас есть причины не доверять этому мужчине (Лукашенко - Ред.)? Тихо-тихо, не все сразу...

Всего до финального шоу добрались 13 команд. Их оценивали Семен Слепаков, Пелагея, Сергей Светлаков, Валдис Пельш и Полина Гагарина. Юлий Гусман пропустил фестиваль впервые за то время, что он проводится в Светлогорске. Это сразу стало темой для шуток.

Когда Александр Масляков представил членов жюри, из зала послышался громкий удивленный выкрик:

- А Гусман где?!

- Товарищи, кто пришел из-за Гусмана, вы свободны! - отреагировал Масляков.

Как и в прошлые годы, команды много шутили про холодное море и пасмурную калининградскую погоду. Ребята из Орла («Такая история»), например, показали сценку, где девушка обвязывает себя оренбургским пуховым платком вместо купальника. Москвичи из «Станции Динамо» переделали текст песни «Маленькая страна» Наташи Королевой. Получилось так:

«Солнечные часы,

Солнечные часы,

В городе, где все время тучи,

На хрен они нужны?»

Кавээнщики из «Так-то» вспомнили, что передача «Что? Где? Когда?» была придумана в Светлогорске.

- Это ж как было скучно человеку, если целую передачу придумал! С волчком! С черным ящиком! С гонгом! - изумились красноярцы.

Еще была сценка с игроками «Балтики» в духовом оркестре, случай в областной филармонии, чтение стихов Канта и даже номер с участием взаправдашнего и.о. мэра Светловского городского округа Дмитрия Успенского, который устроил танцы на сцене...

Концерт продолжался больше двух с половиной часов. Игру традиционно снимал Первый канал, но когда именно можно будет посмотреть телевизионную версию, станет известно позднее.

КОНКРЕТНО

Кто получил призы

«Большой КиВиН в золотом» - «Наполеон Динамит» (Тюменская область)

«Большой КиВиН в светлом» - «Сборная Татнефти» (Альметьевск, Татарстан)

«Большой КиВиН в темном» - «Сборная Снежногорска» (Мурманская область)

«Малый КиВиН в золотом» - «Русская дорога» (Армавир, Краснодарский край)

«Малый КиВиН в светлом» – «Армянская сборная» (Москва)

«Малый КиВиН в тёмном» - «Полуостров» (Крым)

Президентский «КиВиН» (выбор Александра Маслякова) - «Станция Динамо» (Москва).