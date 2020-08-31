Глава регионального фонда капремонта: У нас исторических зданий ремонтируется почти столько же, сколько в Питере

По собираемости сборов за капремонт в Калининградской области один из лучших показателей в стране. Фото: Александр КАТЕРУША

О ТАРИФЕ

В понедельник гостем программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» стал руководитель регионального фонда капремонта Олег Туркин. Первые вопросы были связаны, конечно, с тарифами. Напомним, сейчас жители Калининградской области платят 6,90 рублей с квадратного метра в качестве взноса за капремонт.

- Не нужно быть финансистом или экономистом, а нужно посмотреть на объективную ситуацию. У нас один из самых низких тарифов в стране в принципе. Самый низкий тариф по Северо-Западу, - сказал Олег Туркин. - В среднем он 10,10 рублей. При этом у нас объектов культурного наследия ремонтируется в год почти столько же, сколько в Санкт-Петербурге. Экономически обоснованный сейчас платеж, который рассчитывается, исходя из программы и из того, что в определенный срок нужно отремонтировать все конструктивы, – это больше 35 рублей за квадратный метр. А платим мы только 6,90.

Сейчас в Калининграде проводят анализ и социсследования, чтобы понять, как изменить тариф в 2021 году. Анализируется, в частности, уровень платежеспособности населения.

- У региона и у фонда капремонта есть обязательства перед федеральным центром. На мой взгляд, взнос надо повышать, но в каких-то разумных пределах. Очень надеюсь, что 35 рублей нам не «светят». Не дай Бог! - сказал Олег Туркин и подчеркнул, что разницу сейчас частично покрывает субсидия из бюджета.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ СБОР

В будущем году не исключается и организации дифференцированного сбора. Возможность такая есть. То есть, например, в Калининграде будут платить больше, чем в условном Зеленоградске. Или наоборот.

При этом Олег Туркин отметил, что зарплаты сотрудников фонда не вложены в тариф по капремонту.

- Ни в коем случае! – говорит он. – Мы полностью «сидим» на смете. Это бюджет. То есть нам правительство Калининградской области направляет средства. Те средства, которые вы платите, и я в том числе - 6,90 рублей за метр, - никаким образом не идут на Фонд, на его здание, на содержание, на ручки и стерки сотрудников.

Олег Туркин. Фото: Василий МАСАЛЬСКИЙ

О ПРИНИЦПЕ ВЗАИМОПОМОЩИ

Интересно, что если ваш дом недавно капитально отремонтировали, от регулярных взносов вы не освобождаетесь. Можете даже не надеяться.

- Жильцы не освобождаются, если это, конечно, общий котел. Напомню, что принцип Фонда – это касса взаимопомощи. Люди сейчас взносят на капитальный ремонт, им что-то ремонтируют. Но ремонт многократно превышает накопленные на текущий момент средства на счете дома. Поэтому средства привлекаются также и от общих домов в данном муниципальном образовании. Так что принцип взаимопомощи: сейчас сделали нам, а мы заплатим в будущем, чтобы сделали другим.

Отдельная тема – это признание дома аварийным. Например, жильцы платят взнос, но, не дождавшись капитального ремонта, дом признается аварийным.

- Аварийность дома признается муниципальным образованием, - поясняет Олег. – Если объект признан аварийным, накопленные средства идут как раз на снос этого объекта. Если еще что-то остается, то после этого средства в равных долях распределяются между теми людьми, которые платили за капремонт. Такие случаи единичны, возникают эти ситуации нечасто.

КТО НЕ ПЛАТИТ?

В Калининградской области, конечно, остаются люди, которые не платят за капремонт. Однако таких несознательных граждан становится все меньше, даже в условиях пандемии. Тут у нас один из лучших показателей в России.

- Собираемость у нас порядка 85 процентов. В разных муниципалитетах по-разному. В отстающих у нас Краснознаменск, Неман, Славск и Правдинск, - продолжает Олег Туркин. - Мы не звери и всегда индивидуально относимся к каждой ситуации. У нас есть специальные программы по рассрочке оплаты. Если у человека по каким-то причинам нет сейчас возможности заплатить, мы составляем соглашение о рассрочке платежей. Ежедневно несколько десятков таких соглашений формируем.

По словам Олега Туркина, не платят часто владельцы коммерческих нежилых помещений. То есть за помещения, которые приносят деньги, люди платят меньше, чем за жилые помещения.

- Задолженности у кого-то 25 тысяч рублей, у кого-то 30 или 40 тысяч. Ситуации разные. Все зависит от площади помещений, - говорит глава фонда.