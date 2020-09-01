«Седов» прошел через пролив Крузенштерна и добрался до Петропавловска

По пути в Калининград парусник зайдет в порты Певека, Сабетты и Мурманска. Фото: объединенная пресс-служба Росрыболовства.

Учебное парусное судно Росрыболовства «Седов» продолжает экспедицию «Северный морской путь». Через неделю после выхода из Владивостока парусник прошел через пролив Крузенштерна и попал в Тихий океан. Вчера «Седов» пришвартовался в порту Петропавловска-Камчатского, а сегодня по случаю 1 сентября состоялся телемост с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым. Он поздравил находящихся на борту парусника курсантов морских учебных заведений (всего 136 человек), которые проходят обучение.

- В этот раз вы встречаете начало учебного года в необычных условиях вдали от дома, - отметил Илья Шестаков. - Переход парусного судна по Северному морскому пути - это историческая миссия, которую вам всем предстоит выполнить. Вы будете заходить в порты, куда рыбаки не заходят никогда, увидите, насколько разнообразная и интересная наша страна. Я желаю вам мужества, отваги и, конечно, семь футов под килем!

Сегодня курсанты начнут личное знакомство с Камчаткой, которую пока видели только с борта. Кроме того, впервые за 12 дней ребята смогли выйти на связь со своими родными. Впрочем, даже несмотря на разлуку с семьями, многие твердо решили пройти экспедицию до конца.

- Когда я сообщил ребятам, что в Мурманске экипаж сможет поменяться, многие попросили дать возможность дойти до Калининграда, - рассказал ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон, который сейчас тоже находится на борту «Седова».

Напомним, по пути в порт приписки в Калининграде парусник преодолеет 8305 морских миль. После Петропавловска-Камчатского он зайдет в порты Певека, Сабетты и Мурманска. Прибытие в Калининград ожидается 15 ноября.